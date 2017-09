Conoce qué hacer en Morelos del 7 al 10 de septiembre

CUERNAVACA, Mor., 6 de septiembre de 2017.- Para los amantes de las actividades culturales o solo a manera de distracción, estos son los eventos a los que podrán asistir en diversos puntos del estado de Morelos, del jueves 7 al domingo 10 de septiembre:

Proyección “Lo Mejor de Annecy”. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 90′, varios, animada, clasificación: A, año: 2016. Annecy es uno de los festivales de animación más importantes del mundo. Se realiza desde 1960 en la ciudad francesa del mismo nombre. Cada año su convocatoria recibe miles de cortometrajes provenientes de todos los continentes, y seleccionan lo mejor de la animación mundial. Este año proyectaremos su selección de cortos premiados en 2017.

Viernes 8, 16:00 h.

Domingo 10, 15:00.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00

Descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Selección oficial. Programa 1: Historias de migración”. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 61′, Varios, Animada, clasificación: A, año: 2016. Este programa forma parte de la Selección Oficial. Eso que nos Une 2017. El programa está conformado por los siguientes cortometrajes: La creatividad rompe muros, de Fernando Campos Cavalls Morts, de Marc Riba & Anna Solanas Gerda Wunsch, de Bernadette Moser Negative Space, Max Porter & Ru Kuwahata Domek, de Veronika Zacharova Poliangular, de Alexandra Castellanos Hucho Hucho, Juan Carve Lucas, de Alastair Mc Ilwain Hinagunoy sa Goryon, de Karl Derick Sia

Viernes 8, 11:30 h.

Domingo 10, 12:00.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada gratuita

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Selección oficial. Programa 1: Historias de fronteras”. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 67′, Varios, Animada, clasificación: A, año: 2016. Este programa forma parte de la Selección Oficial Eso que nos Une 2017. El programa está conformado por los siguientes cortometrajes: Ties, not walls, de LuisPa Salmón Fundamental, de ShihChieh Chiu Amor, nuestra prisión, de Carolina Corral Paredes The Wall, de Nick Baker & Tristan Klein Schirkoa, de Ishan Shukla Dent de Lleó, de Jorge Bellver The box, de Merve Cirisoglu Cotur Endogamy, Arnold Abadie Lo Steinway, Massmo Ottoni.

Viernes 8, 13:00 h.

Domingo 10, 13:30.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada libre.

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Lo mejor de Japan”. Media Arts, en el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos.

Domingo 10, 10:30.

Entrada libre.

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “All you need is love”. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 55′, Varios, Animada, clasificación: A, año: 2016. Es muy fácil olvidar nuestro estado temporal en este universo. Todo pasa muy aprisa, y las circunstancias del día a día pueden hacer de nuestra cotidiana vida un gran drama Shakespeariano. Con esta muestra curada especialmente para nuestro Festival 2017, queremos celebrar las pequeñas batallas, que aquí se presentan como estéticas visuales significativas o historias que nos recuerdan que un poco de amor, puede hacer diferencia en el mundo.

Viernes 8, 19:00 h.

Domingo 10, 16:30.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00, descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Un pez fuera del agua”. Dir. Mike Hollingsworth. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 25′, idioma: inglés, Animada, clasificación: A, año: 2016, país: Estados Unidos. El capítulo Un pez fuera del agua, de la serie BoJack Horseman, ha recibido múltiples premios alrededor del mundo, incluyendo el cristal de Annecy en la más reciente edición. Como parte del programa de nuestro Festival, dicho capítulo será proyectado en el cine, con la presencia de su director, Mike Hollingsworth, que al finalizar responderá preguntas del público asistente.

Jueves 7, 16:00 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada gratuita

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Las aventuras de Tadeo Jones”. Dir. Enrique Gato. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 92′, idioma: español, Animada, clasificación: A, año: 2012, país: España. Tadeo es un albañil soñador que es confundido con un famoso arqueólogo, y es enviado a una expedición al Perú. Con la ayuda de su perro Jeff, de una valiente profesora, y de un loro mudo, intentará salvar la mítica ciudad perdida de los Incas de una cruel empresa caza-recompensas.

Jueves 7, 17:00 h.

Domingo 10, 16:00 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00, descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Loop the loop”. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 90′, Varios, Animada, clasificación: A, año: 2016. Este año, en el festival, contaremos con una muestra de LoopdeLoop, proyecto surgido en Australia en 2011 y que actualmente recibe trabajos de todo el mundo. LoopdeLoop es un reto a cualquier animador, que debe crear rápidamente animaciones en Loop basadas en un tema determinado cada cierto tiempo. Los primeros 100 Loops publicados en el portal, se recopilan y se proyectan a una audiencia en vivo en Loop en Melbourne, Australia y en otros lugares del mundo.

Jueves 7, 18:30 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada gratuita

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “El gigante de hierro”. Dir. Brad Bird. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 87′, Animada, idioma: español, clasificación: A, año: 1999, país: Estados Unidos Hogarth Hughes, un niño de nueve años, hace amistad con un inocente robot gigante que llega del espacio. Mientras tanto Kent Mansley, un paranoico agente gubernamental, llega a la ciudad decidido a destruir al gigante a toda costa. Disfruta nuevamente de este clásico del cine animado en la pantalla grande, que marcó el debut de Brad Bird.

Jueves 7, 20:30 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00, descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Bailarina”. Dir. Eric Summer y Eric Warin. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 85′, Animada, idioma: español, comedia, clasificación: A, año: 2016, país: Francia, Canada. Del director de The Lion King, Madagascar 1 & 2, Kung Fu Panda 1 & 2. Ambientada en el París de 1879. Una huérfana sueña con convertirse en bailarina y se escapa de la bretaña rural para la capital, donde logra hacerse pasar por alguien más y obtiene el puesto de estudiante en el Grand Opera house.

Viernes 8, 17:00 h.

Domingo 10, 12:30 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00, descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Psiconautas, los niños olvidados”. Dir. Eric Summer y Eric Warin. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 74′, Animada, idioma: español, clasificación: A, año: 2015, país: España, Francia. Birdboy y Dinki, adolescentes, sobreviven una terrible catástrofe ecológica en la isla en que habitan. Birdboy queda muy afectado por la muerte de su padre, y vive aislado en el bosque, consumiéndose y ajeno a Dinki que ha decidido emprender un arriesgado viaje en busca de un lugar mejor. Birdboy tendrá que luchar contra sus demonios interiores si quiere unirse a Dinki a tiempo de ayudarla en su aventura y salvarse a sí mismo.

Sábado 9, 12:30 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00

Descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “La vida de Calabacín”. Dir. Claude Barras. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 66′, Animada, idioma: francés, clasificación: A, año: 2016, país: Suiza, Francia. Tras la repentina muerte de su madre alcohólica, Calabacín se verá obligado a ingresar en un orfanato con otros niños de su edad que han vivido historias igual de trágicas con sus padres. En ese ambiente marcado por el dolor y el abandono, Calabacín aprenderá a rehacer los vínculos de afecto y confianza. El primer largometraje de Claude Barras, nominado al Óscar a la Mejor Película de Animación, explora las implicaciones sociales y morales de la orfandad esquivando toda cursilería y amarillismo. Con las dosis exactas de ternura y realismo, La vida de Calabacín sobresale por contar a través de la animación en stop-motionun tema tan delicado sin condescendencia forzada hacia el público infantil.

Sábado 9, 16:30 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00, descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Proyección “Miss Hokusai”. Dir. Keiichi Hara. En el marco de Pixelatl Festival: Animación, videojuegos, cómic, 93′, Animada, idioma: japonés, clasificación: B, año: 2015, país: Japón. Edo (actualmente Tokio), 1814. Tetsuzo, más conocido en Occidente como Hokusai, fue un artista célebre en todo Japón por sus sorprendentes obras, entre las que se encuentran las Treinta y seis vistas del monte Fuji y el Hokusai Manga, que más adelante serían admiradas por artistas impresionistas de la talla de Van Gogh y Monet. Lo que muchos desconocen es que la tercera de sus cuatro hijas, O-Ei, una joven terca e independiente, realizó anónimamente muchas de las obras que hoy se le atribuyen a su padre. Ésta es la historia jamás contada de O-Ei, un retrato animado de una mujer de espíritu libre eclipsada por la sombra de su padre, que se despliega a través de las estaciones cambiantes.

Sábado 9, 18:30 h.

Cine Morelos, Cuernavaca

Entrada: $30.00, descuentos a estudiantes e INAPAM $15.00

http://cinemorelos.com.mx/

Jueves 7

Mesa de discusión “Arte y feminismo”, breve revisión sobre el devenir de esta posibilidad en el arte contemporáneo mexicano. Participa: Mónica Mayer, Liz Misterio, Colectivo La Femme Gang y Jessica Berlanga. La mesa de discusión se realiza en el marco de las exposiciones “Intimidad del Jardín. Magali Lara. Pinturas 1985-2016”, “La Diosa Rabiosa. Minerva Ayón” y “Ensayo para una encarnación. Larisa Escobedo”.

Sala de Manuel del Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca, Morelos

17:00 h.

Entrada gratuita

http://cartelera.morelos.gob. mx/

Sábado 9

Inauguración de la exposición “Tesla. El futuro me pertenece” los visitantes descubrirán la importancia que siguen teniendo sus inventos y teorías. Nikola Tesla nació en 1856 durante una tormenta eléctrica y por ello su madre vaticinó que sería “un hijo de la luz”. Se convirtió en un científico fundamental de la historia del progreso. Sus descubrimientos, inventos, aportaciones y vaticinios permitieron el desarrollo de la civilización eléctrica en la que vivimos. De esto trata la exposición con algunas novedades con respecto a las que se presentaron en 2014 en Madrid, España, y en 2015 en el Parque Fundidora de Monterrey. Muestra que está integrada por una serie de elementos multimedia e interactivos que llevan al visitante a un recorrido por el espacio y tiempo habitados por Nikola Tesla: del Imperio Austrohúngaro al Nueva York de los primeros rascacielos, de las habitaciones de hotel a los laboratorios, de la fama a la ruina, de la genialidad a la locura y de la soledad a ser un icono de la cultura pop. El título de esta exposición proviene de una frase del propio Tesla: “El presente es de ustedes, pero el futuro, por el que tanto he trabajado, me pertenece”, y hace referencia a la actualidad de su figura. Gracias a Tesla existen muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día: teléfonos móviles, redes inalámbricas, vehículos que utilizan un motor eléctrico o cualquier electrodoméstico.

Centro Cultural “El Amate”, Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, Cuernavaca

12:00 hrs.

Entrada gratuita

http://tesla.morelos.gob.mx/

Sábado 9 y domingo 10

Talleres Familiares en el marco de las exposiciones “Intimidad del Jardín. Magali Lara. Pinturas 1985-2016”, “La Diosa Rabiosa. Minerva Ayón” y “Ensayo para una encarnación. Larisa Escobedo”. Después de haber disfrutado las tres magnas exposiciones que actualmente se exhiben en todas las salas del Centro Cultural Jardín Borda, se invita al público a experimentar de forma creativa el dibujo, el color y la escritura, en un espacio dedicado especialmente para impartir estos talleres de fin de semana, que complementarán la visita visual de los trabajos de Magali Lara, Minerva Ayón y Larisa Escobedo, tres visiones de tres artistas radicadas en Morelos, tres mujeres de tres generaciones distintas, con distintas y variadas maneras de expresar su arte. Cabe destacar que el cierre de estas magnas exposiciones está contemplado a mediados del próximo mes de septiembre.

Sala de Mediación del Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca, Morelos

12:00 a 16:00 hrs.

Entrada gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/

Sábado 9

Visita Caracterizada de Maximiliano y Carlota. Conoce de manera gratuita uno de los lugares históricos más emblemáticos de Morelos, de la mano de los personajes que marcaron la historia: Maximiliano y Carlota, en la que fuera su casa de verano. Ellos te contarán cómo ocurrió todo y qué pasó, haciendo de esta experiencia, una oportunidad única que te permitirá transportarte en el tiempo y acercarte más a la historia nacional. Este recorrido histórico inició en noviembre de 2016 y se creó con el objetivo de que los visitantes conocieran de la mano de sus antiguos habitantes (Maximiliano y Carlota) uno de los lugares más emblemáticos de Morelos, el Jardín Borda, único jardín novohispano en el mundo. Ellos te contarán cómo ocurrió todo y qué pasó, haciendo de esta experiencia, una oportunidad única que te permitirá transportarte en el tiempo y acercarte más a la historia nacional de la mano de Edgar Adrián González como Maximiliano y Yesenia Domínguez como Carlota. Bajo la dirección artística de Mariana Alejandra Gómez, guión de Raymundo Nicolás Alva, y la dirección general y producción de Sergio Alberto Rasgado, Maximiliano y Carlota, abren las puertas de su jardín, para realizar un viaje por las historias, anécdotas desde la muerte de Maximiliano hasta la locura y muerte de Carlota.

Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca

19:00 hrs.

Entrada gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/actividad/visita- caracterizada-de-maximiliano- y-carlota

Sábado 9

Huitzillin Nitokas en concierto. Música tradicional mexicana y fusión contemporánea promocionando su disco Huitzillin Nitokas. Rescate de la tradición oral del pueblo de Huitzilac, Morelos y amor por la música tradicional mexicana. Diego García Hinojosa (vihuela/voz) Jorge Torres Pérez (guitarra/voz) Enrique Castro (batería) Hiram Ávila (bajo) Valeria García (violín).

Sala de Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca

18:00 hrs.

Entrada gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/

Domingo 10

Concierto de Rosy Arango. En el marco de los festejos patrios, la nueva embajadora de la música Mexicana, ofrecerá emotivo concierto titulado “Mi nombre es México”. Su voz, simpatía y auténtico apego a la música mexicana la colocan como Reina del Mariachi. Sus espectáculos se caracterizan por la frescura y el colorido que impregna a cada una de sus presentaciones. Su talento la han llevado a presentarse en diversos espectáculos llenos de color y frescura, en importantes foros como el Teatro “Blanquita” en 3 temporadas, el Teatro “Metropolitan”, entre estos también se cuentan los palenques y teatros del pueblo de las ferias más importantes de México, además de eventos de corte Diplomático para la presidencia y diversas embajadas. Su potente y bien timbrada voz, la hacen destacar en importantes shows masivos donde ha alternando escena con figuras importantes como Tania Libertad, Eugenia León, Astrid Hadad, Carlos Cuevas, Pablo Montero, Pedro Fernández entre otros. Su voz, simpatía y auténtico apego a la música de mexicana la colocan como Reina del Mariachi. Sus espectáculos se caracterizan por la frescura y el colorido que Rosy impregna a cada una de sus presentaciones. Cuenta con cincos discos “Orgullo de ser mexicana”, “Rosa mexicana”, “La hija de Villa”, “Balada juvenil mexicana” y “Pensamientos rojos”, actualmente la nueva embajadora de la música regional mexicana está preparando nuevo disco, se encuentra en la recta final, sólo afinando detalles.

Teatro Ocampo, Cuernavaca

12:30 hrs.

Entrada gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/

Domingo 10

Domingos Infantiles en el Borda presenta: “México lindo y querido por los niños”, de la compañía Armando Cuentos y Canciones.¡Letras para niños y música para sus papás! El grupo de música infantil “Armando cuentos y canciones” presenta un proyecto pensado como un espacio artístico- cultural donde se motive al niño (a) y a su familia a ser partícipes y protagonistas principales del “show”. Durante el espectáculo podrán apreciar distintos géneros musicales, de temas de actualidad e interés social; con lenguaje propio a la edad del niño, sin ofensas o agresiones verbales, propiciando valores y convivencia sana. “Armando cuentos y canciones” inicia en el 2006 su labor como hacedores de música y cuentos para los niños y niñas. Se han presentado en festivales culturales, ferias de libro, foros, teatros, museos, así como en radio y Televisión nacional.

Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, Cuernavaca

13:00 hrs.

Entrada gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/

Domingo 10

Domingos familiares en la Ecozona presenta: “Unipersonal de clow”, de la Cía. Manik Circo / Dir. Ixchel Cano. Son una compañía de artistas, creadores de espectáculos escénicos de calidad, sus actividades no solo divierten, sino que también contienen temáticas que enriquecen la cultura del público, como creadores, presentan algo único y especial ya que sus artistas cuentan con trayectoria y talento que garantizan tu satisfacción. Dicha compañía crea diferentes espectáculos de teatro, circo y danza para todo el público, los cuales son presentados en teatros, foros alternativos, instituciones educativas, ferias, eventos sociales, eventos empresariales, desfiles, eventos culturales y en donde seamos requeridos. Sus puestas en escena tienen contenido para diferentes tipos de público, las hay con temáticas educativas, sobre salud, ecología, equidad de género, espectáculos para adolescentes y adultos. Y también cuentan con la dicha de ser creadores e innovamos cada día. La Ecozona es un área de gran dinamismo urbano en la que se interviene para reducir emisiones contaminantes a la atmósfera y recuperar zonas de valor ambiental relevante. Se trata de una política que busca la construcción de nuevos equilibrios entre un desarrollo urbano ordenado que impulsa actividades económicas compatibles con el mejoramiento de la calidad de vida.

Plaza Emiliano Zapata, Zócalo Cuernavaca

13:30 hrs.

Entrada gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/

Continúan las exposiciones

“Víctor Fosado. Con mil diablos a caballo”

La exposición da a conocer las múltiples facetas del creador, quien tuvo una fuerte incursión en numerosas disciplinas, entre ellas la pintura, la escultura, las artes escénicas, la música, la orfebrería y el cine. Asimismo, su influencia y participación en el desarrollo y la preservación de la cultura y las tradiciones populares de las etnias del país son significativas. Esta exhibición es resultado de dos años de investigación y catalogación del archivo familiar del artista y llegará a este recinto bajo la curaduría de Julien Cuisset y Víctor Fosado III, y con la investigación curatorial de Angélica García. “Víctor Fosado. Con mil diablos a caballo” plantea un recorrido por los múltiples intereses que definieron a este importante artista mexicano, enmarcado en un contexto histórico de una estrecha colaboración con algunos de sus contemporáneos, como Alejandro Jodorowsky, Juan José Gurrola, Arnaldo Coen y Felipe Ehrenberg. Está dividida en seis núcleos curatoriales: artes populares, cine, música y escena, espacios alternativos, esculturas portantes (joyería) y escultura y pintura. En ellos se muestran por primera vez más de 150 obras de la autoría de Fosado y de su colección, conformada por piezas de creadores como Coen, Ehrenberg Pierre Alechinsky, Leonel Góngora, Fernando García Ponce y Vicente Rojo. Algunas piezas de joyería de colecciones privadas completan la selección.

Museo Morelense de Arte Popular

Calle Hidalgo #239, Centro Histórico de Cuernavaca

Abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

La entrada es gratuita.

http://cultura.morelos.gob.mx/ noticia/inauguran-exposicion- victor-fosado-con-mil-diablos- caballo-mmapo

“La rueda de la fortuna”

Pieza del mes en el Museo Morelense del Arte Popular (MMAPO), obra de arte popular que forma parte de la colección del doctor Gabriel Medrano de Luna, maestro en Estudios Étnicos y Doctor en Ciencias Sociales, quien a través de la investigación realizada durante constantes visitas al taller “La puerta vieja” del artesano juguetero, culminó con la edición del libro “Sshinda. El mágico mundo de un juguetero tradicional de Guanajuato”. El Museo Morelense de Arte Popular colabora de manera directa con los creadores populares del país y tiene fija su mirada en el patrimonio cultural y en los grandes maestros como es el caso de Gumersindo España Olivares “Sshinda”, juguetero de tradición, quien por más de 70 años ha dedicado su vida a hacer sonreír a varias generaciones de niños, a través de sus extraordinarias obras que tienen un valor intangible, ya que cada una de ellas representa una historia, una vivencia del autor, quien transforma trozos de madera y figuras de trapo y barro en coloridos juguetes que muestran la imaginería popular de este artesano de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

Museo Morelense de Arte Popular

Calle Hidalgo #239, Centro Histórico de Cuernavaca

Abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

La entrada es gratuita.

http://cartelera.morelos.gob. mx/exposiciones/la-rueda-de- la-fortuna

“Intimidad del Jardín. Magali Lara. Pinturas 1985-2016”

Las 43 obras reunidas en esta exposición trazan un recorrido del trabajo artístico a lo largo de más de tres décadas. Concebida a la manera de una retrospectiva y basada exclusivamente en sus pinturas, esta artista ha generado un sólido cuerpo de trabajos en torno a un conjunto de imágenes sobre lo femenino y la naturaleza, entendida esta última como un concepto en el cual convergen tanto el mundo natural, como la experiencia interior del ser humano, es decir la sensibilidad hacia lo vegetal y lo íntimo, como reza el título de esta exposición: Intimidad del Jardín.



Centro Cultural Jardín Borda

Abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

La entrada general es de $30.00 pesos.

Domingos entrada gratuita.

“La Diosa Rabiosa. Minerva Ayón”

Exposición donde se concentra en la revisión de diversos procesos de construcción identitaria, así como en el análisis de los imaginarios que les amparan y que inciden de manera directa en la producción de realidades específicas. “La Diosa Rabiosa” recoge el trabajo más reciente de esta artista cuya mirada se dirige actualmente al abordaje de los distintos juegos de estructuración sociológica y perceptual detonados –justamente– a partir de la deconstrucción, reorganización e integración presente de estímulos estéticos y de representación históricamente heredados.



Centro Cultural Jardín Borda

Abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

La entrada general es de $30.00 pesos.

Domingos entrada gratuita.