Aún no se aterriza proyecto para trasladar obras de Zalce a Oaxaca

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2017.- Hace unas semanas, en el marco de una exposición en el Museo y Archivo Histórico del Poder Judicial, el artista plástico y director de la Pinacoteca Municipal en Huajuapan de León, Oaxaca, Juan Aurelio, dejó entrever la realización de lo que llamó: “un proyecto muy ambicioso”, llamado, “Ensalcemos a Zalce”, en el cual se trasladaría a aquella entidad, obra del muralista y pintor michoacano Alfredo Zalce.

Al respecto, Quadratín buscó a Flor María Gómez Pacheco, directora del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ), para saber la postura del museo y la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum). La directora afirmó que sí hay un proyecto que el maestro Juan Aurelio presentó a Michoacán para hacer esta transversalidad, “que Zalce se presentará allá, mandar la obra allá”, indicó.

La responsable del MACAZ dijo que solamente han tenido una reunión de planeación con la directora de Vinculación e Integración Cultural, Mariana León Cornejo, y con el maestro Marco Aurelio.

Flor de María Gómez señaló que no han aterrizado este proyecto porque aún no han acordado cómo se iría la obra, los costos de transportación, “y con la cuestión ahorita del presupuesto, que lo sabemos, que no tenemos esta liberación del 2017 nos ata un poquito de manos para poder definir”.

Gómez Pacheco expuso que la idea sería más bien concretarlo a través de las secretarías de cultura de ambos estados, “que se sentaran para concertar esto y concretarlo pues, y poderlo realizar forzosamente ahora sí, si se va a hacer ya con este compromiso institucional, entonces esa es la mecánica”, especificó.

Ante la seguridad que tiene el maestro José Aurelio de que este proyecto sí se concrete, Flor de María Gómez señaló que él es muy positivo pero que para ella se le hace un 50 por ciento de probabilidad de que este proyecto se llegue a concretar, “no te puedo decir porque ahorita no me puedo sentar con la doctora Silvia (Figueroa Zamudio, titular de Cultura en Michoacán) a platicarlo nuevamente ni con Mariana León tampoco, entonces tengo que ver de qué manera podemos ir resolviendo esta parte de Ensalcemos a Zalce.

La directora expuso que le comentó a Mariana León Cornejo y a Silvia Figueroa Zamudio que este proyecto sería muy interesante y algo muy acertado, “el gobierno de Michoacán con Oaxaca, porque serían posturas políticas también y políticas culturales importantes, crear estas vinculaciones y coadyuvar con dos gobiernos que al final del día nos podemos hermanar, podemos hacer muchas conexiones y mucho intercambio de trabajo cultural”, dijo.

La funcionaria de cultura indicó que esto podría llevar un poco más de tiempo; “la verdad lo quiero llevar con calma porque si nos precipitamos, creemos que por hacerlo de prisa vamos a lograrlo. Mejor con el tiempo, esperar a que se resuelvan las cuestiones de presupuesto, que también es delicado, posterior a eso ya podemos sentarnos a otro diálogo”, puntualizó.