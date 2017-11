Artesano invidente de Oaxaca conquista EU con sirenas

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2017.- “Se me opacó la vista por completo, pero no se me apagó la vida. Sigo respirando, estoy vivo y quiero trabajar hasta donde el ser supremo, al que le digo Dios, me lo permita”, asegura José García Antonio, El señor de las sirenas, artesano invidente.

De acuerdo con El Universal, originario de San Antonino Castillo Velasco, una comunidad del distrito de Ocotlán, narra que desde niño empezó a jugar con el barro y conforme fue creciendo aprendió a trabajarlo cada vez mejor; aunque hasta los 20 años descubrió que tenía verdadero talento.

Más tarde, su cuñado le regaló un horno. “En el barro encontré muchísimo qué hacer y hoy sigo trabajándolo. Soy artesano, ceramista o escultor, pues he llegado a hacer figuras de tamaño real que describen cómo fue la raza oaxaqueña, con mujeres de ropa típica y peinadas con trenzas”, describe.

También, con sus manos esculpe hombres del México antiguo. “Son hombres que se ven así como yo me visto, de calzones de manta, huaraches y sombrero”, explica José García, mientras palpa una de las sirenas que forman parte de la producción familiar.

Más información El Universal