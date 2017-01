Salario y jornadas excesivas de trabajo, factores para dejar el empleo

MORELIA, Mich., 21 de enero de 2017.- Los bajos salarios, falta de oportunidad de crecimiento profesional y jornadas excesivas de trabajo, son los principales factores que algunos morelianos comentaron ha influido en su decisión de abandonar su empleo.

En un sondeo realizado por Quadratín en el primer cuadro de la capital michoacana, los entrevistados compartieron sus experiencias en anteriores sitios de trabajo que abandonaron por diversos motivos.

“Hasta el pasado mes de septiembre trabajaba en una empresa de telefonía, llevaba poco más de tres años y nunca me subieron el sueldo, lo solicité varias veces con mi jefe y siempre me decía que estaba en gestión y me ofrecieron un puesto con mejor salario y me fui”, compartió Daniela Cardona.

“Al principio estuve trabajando muy bien en una oficina de ventas de casa, nos ponían metas que, aunque a veces parecían difíciles, pero las lograba, yo quería aspirar al puesto de gerente de ventas, me lo habían prometido, pero nunca llegó, eso llega a desesperar, pero continúe, pasó el tiempo y tuve otros intereses y me salí”, expresó Alejandro Mendoza.

“Yo estuve trabajando en una zapatería, había ocasiones donde me pedían quedarme más tiempo porque hacía falta personal y yo pensaba que me iban a pagar las horas extras y resulta que me dieron 30 pesos por las horas que me quedaba, no se me hizo justo y mejor me fui” comentó Carla Macías.

Según estadísticas proporcionada por el Inegi, la tasa de desocupación en el estado Michoacán en diciembre del 2015 fue del 3.1 por ciento de la población y en diciembre del 2016 rondaba el 2.4 por ciento.

En contraste, en el 2016 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) registró poco más de 23 mil 331 nuevos empleos formales y registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.