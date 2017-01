Recorte a recurso debe ser castigo para Rector, no a trabajadores: SUEUM

MORELIA, Mich., 2 de enero de 2017.- Después de darse a conocer el recorte de recurso para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para este 2017, el SUEUM lamentó el hecho y la decisión de los legisladores.

En entrevista, el secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores, mencionó que “culminaron los diputados por aceptar el poder dar golpe financiero que venían anunciando tanto el gobernador del estado como el propio rector al haber autorizado un presupuesto por debajo de los casi 400 millones de pesos”.

Señaló que pareciera que este recurso que se le otorgó a la Casa de Hidalgo en 2016 y se le quitó para este 2017, fue solo un préstamo que se le hizo por un año.

“Esto fue con las condicionantes que ya conocemos y que fue una reingeniería administrativa, reglamentar las casas del estudiante y tener que modificar el actual regimen de jubilaciones y pensiones de administrativos y académicos y ninguna de las tres las cumplió”.

Tena señaló que esto fue el detonante de que el recurso fuera menor al que se contó en el ejercicio anterior, pero esto no es un castigo para el rector sino para toda la Universidad.

“Es un castigo de los diputados pero están equivocados porque no están castigando a quien deben castigar, me parece que el compromiso con los diputados fue con el señor rector y a él deben pedir cuentas, cosa que no sucede”.

El secretario general manifestó que se desarrolla un mal rectorado y esto hace que la institución nicolaita sufra de falta de transparencia, por lo que considera que habrá consecuencias graves.