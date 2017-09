Pide Mireles en UNAM Morelia colecta para liberar a más ex autodefensas

MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2017.- El doctor José Manuel Mireles Valverde, ex líder de los ex autodefensas en Michoacán, llamó a la sociedad a solidarizarse con los civiles que permanecen en prisión para unirse a una colecta monetaria y lograr que puedan salir libres.

Al acudir a una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este martes, el líder se dirigió a la comunidad estudiantil para plantearles esta posibilidad que se ha hecho en otras entidades a favor de los michoacanos.

Al comunicar a los estudiantes que otros cuatro ex autodefensas habían quedado en libertad, les pidió unirse y poco a poco lograr que todos los que se alzaron en armas para defender a su familia y patrimonio estén de regreso en su hogar.

“El detalle es muy sencillo: si ustedes se coordinan en un grupo de 10 o 20 personas y deciden adoptar a un autodefensa, háganlo, con una persona que se encargue de hacer la colecta de dinero.

“Ya no nos quedan autodefensas, de 120 mil pesos ni de 60 mil, ya salieron ellos, me quedan puros de 40 mil y hay que darle 10 mil al abogado por su trabajo y si ustedes me dicen ‘nosotros adoptamos a uno’, perfecto y nos coordinamos” (sic).

Destacó que para determinar quién sale, una vez reunido el dinero para la fianza, entre los que están presos se ponen de acuerdo para definir quién recobra la libertad.

Mencionó que ellos deciden quién es el más propenso para dejar la prisión, basándose en cuestiones de salud, proyectos o algún asunto por el que consideren que alguien merece abandonar la cárcel.

“Se han hecho colectas en otros estados por parte de luchadores sociales, se juntaron poquitos pero de muchos lugares y sacamos estos cuatro, es la primera vez que sacamos cuatro juntos y yo me siento contento por eso”.

Ante este llamado, los jóvenes y profesores se comenzaron a organizar para iniciar la colecta en el plantel y poder reunir el dinero necesario para liberar a uno, o incluso más ex autodefensas presos, todo depende del recurso que se logre reunir.