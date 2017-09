Nula, producción de tuna en Michoacán: Vladimir Piña

MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2017.- “La producción de tuna ni existe aquí en Michoacán, no hay nada”, señaló categórico a Quadratín Vladimir Piña Mendoza, presidente del Sistema Producto Nopal y Tuna, y presidente de la Federación Estatal de Propietarios Rurales.

Expresó desconocer las causas, sólo dijo que ha habido poco interés de los productores en querer cultivar la tuna, “es un producto relativamente nuevo en Michoacán, sabemos que hay estados muy fuertes como Jalisco, que es exportador de tuna, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Zacatecas, que son netamente productores de tuna”, aseguró.

“Es una lástima”, lamentó, y señaló que no hay producción ni de tuna dulce ni de tuna agria, conocida en otras partes como xoconoxtle.

Reconoció que el tema de los productores está en función del ingreso, “si no hay ingreso pues lógicamente que no les interesa”, refirió.

Explicó que no es como con el aguacate o las berries, donde hay considerables inversiones y que se tienen grandes ganancias, “pues cualquiera en este momento siembra aguacate, berries zarzamora, arándano y fresa”, manifestó.

Aseveró que a pesar de que la tuna es un producto muy noble, no ha logrado fincar un camino donde transitar y generar una producción suficiente.

El productor señaló que desde el año pasado los sistemas producto recibían un apoyo por parte de los gobiernos estatal y federal, algo que ya no está sucediendo, “entonces el Sistema Producto Nopal dependía de ese apoyo para hacer este tipo de actividades o hacer alguna planeación”.

Piña Mendoza refirió que en este momento lo que se haga debe hacerse con esfuerzos únicamente de los productores, “y esto nos lleva al reto de que tenemos que organizar bajo una planeación, pero por qué no les interesa, por qué no plantan si hay estados que lo están haciendo, ¿por qué Michoacán no lo está haciendo?” cuestionó.