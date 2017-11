Manifestantes y Gobierno cayeron en excesos: diputada

MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2017.- En la movilización sindical del pasado martes, tanto manifestantes como autoridades cometieron errores y cayeron en excesos que no se pueden permitir porque trastocan la gobernabilidad, afirmó la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Xóchitl Ruiz González.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional lamentó que hayan sido agredidos físicamente periodistas y jóvenes que sólo iban pasando por los lugares de los bloqueos realizados en las entradas a la capital michoacana y que la propia autoridad no se haya apegado a los protocolos para replegar a los manifestantes.

Señaló que los legisladores desconocen los protocolos de actuación policial en movilizaciones sociales, pero adelantó que van a revisar los videos y toda la evidencia que se tiene de la violencia ejercida durante la movilización para deslindar responsabilidades porque hubo afectaciones tanto de una parte como de otra.

“La ciudadanía estaba molesta porque no podía llegar a su trabajo, se colapsó la entrada y la salida, tampoco eso se puede permitir; se tiene que aprobar la Ley Antimarchas, que está mal dicho, no es antimarchas, es regular las marchas para que cuando tengan una demanda logren acuerdo, pero no esos acuerdos que se hacen por debajo de la mesa y que después no se cumplen, eso tampoco se puede permitir”.

Consideró que debe haber congruencia con la situación económica, ser conscientes de lo que tiene y para qué alcanza, pero el gobierno promete cosas que no va a cumplir con tal de mantener pasivos a los sindicatos.

“Hoy lo vemos con la Secretaría de Educación, ayer se dieron nombramientos que se tienen que revisar porque pareciera que se está favoreciendo a algunos grupos sindicales y no a las instituciones, Michoacán lo que ocupa, para que haya gobernabilidad, es gente imparcial, comprometida y ética, personas que no estén relacionadas con la corrupción y no de contentillo”, ejemplificó.

Ruiz González señaló que hay maneras de demandar atención y hay organizaciones como el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) que ha sido pulcro en sus demandas, es congruente, no recurre a la violencia y no daña comercios, por lo que les hizo un llamado a no prestarse a acciones violentas.