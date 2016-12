Intercede Congreso para que Ejecutivopague a constructores 56 mdp

MORELIA, Mich., 21 de diciembre de 2016.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto al Ejecutivo estatal para reciba en audiencia a los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y atienda su reclamó de pago por trabajos realizados en diversas dependencias por un monto de 56 millones 578 mil 946 pesos.

Por escasos 23 votos se aprobó el acuerdo para que las 100 micro, pequeñas y medianas empresas afiliadas a esa asociación sean atendidas y puedan cobrar los adeudos que no se les han cubierto desde 2011.

Cierto es que algunas de estas deudas fueron contraídas en administraciones pasadas, sin embargo esto no exime a las autoridades actuales de su responsabilidad de liquidarlas toda vez, que tienen años de que fueron concluidas.

Tampoco se puede dejar a un lado la gran crisis financiera por la cual atraviesa el Estado, no obstante, los empresarios no son los culpables de tal situación, por el contrario, ellos a través de sus micro empresas generan empleos directos e indirectos, además de una derrama económica que permite por un lado mejorar el desarrollo de la infraestructura del Estado y por otro las miles de familias que subsisten con los salarios de éstos empleos, se indica en el punto de acuerdo.

Algunos de los constructores afiliados a esa organización acudieron a la sesión pública de este miércoles quienes comentaron que por no poder cobrar han tenido que hipotecar con los bancos su casa y sus terrenos, vender su auto, cambiar a sus hijos de escuela, incluso algunos han tenido que mudarse de ciudad dejando a una parte de su familia en la búsqueda de mejores oportunidades.

En su desesperación, se han visto orillados a tomar las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, porque no se les ha dado una respuesta en concreto, por el contrario, hace algunas semanas, el secretario Carlos Maldonado Mendoza, al recibir a una representación de la AMIC, verbalmente les declaró ser incompetentes como dependencia para resolverles sus pagos y la única solución que

les pudo dar, es que fueran a quejarse con el Gobernador.