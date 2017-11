Festival de Música reafirma a Morelia como Ciudad Creativa

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2017.- Morelia ya cuenta con el reconocimiento como Ciudad Creativa, y en el tiempo en que se presenta el Festival de Música de Morelia (FMM) Miguel Bernal Jiménez, la sensación de ser una capital musical crece aún más. En Quadratín salimos a las calles a preguntarle a visitantes y locales, su percepción sobre el festival y este nombramiento de Ciudad Creativa que ahora tiene.

Una pareja que se para frente a un anuncio que contiene la programación del FMM, busca algún concierto o alguna actividad para poder asistir al festival. Él señala que vive en Estados Unidos pero es regiomontano, y que ya tenía la idea de visitar la ciudad desde el Festival Internacional de Cine pero ahora aprovechará su estancia para escuchar algo de música.

Su acompañante, de la CDMX pero radicada en la ciudad de Toluca, señala que ya conocía el festival, “de hecho hace como cuatro años tuve la chance de venir Y sí me gustó, de hecho a mí Morelia me gusta muchísimo, y aunado a la ciudad como tal, que ya tiene un encanto, hay un evento cultural, a mí me parece más interesante y más atractivo”.

Para un visitante de Canadá, la ciudad se empieza abrir y a mostrarle sus encantos, entre ellos el FMM. Dijo que ya ha visto publicidad y sí le interesaría visitar alguno de los conciertos, solamente tendrá que revisar el horario.

Un par de jóvenes se sitúa en el portal Hidalgo y comienza a cantar ópera. Uno de ellos señala que ha visto a lo largo del estado que hay música por todas partes, “incluso si vieron la película de Coco, que salió últimamente, toda es música de aquí, de Michoacán”, asegura.

Dice que sí es una Ciudad Creativa aunque hacen falta más apoyos a estudiantes de música.

Para su compañera cantante, el nombramiento de Ciudad Creativa es justo y necesario, “yo que soy de Ciudad de México, a pesar de que allá está Bellas Artes y el Conservatorio y todo, no tienen la misma oportunidad para cantantes de todo tipo como lo tiene Morelia; yo, en mi opinión personal, puedo decir que Morelia como ciudad me ha dado más de lo que yo pude lograr en CDMX, allá con las oportunidades son muy pocas, hay demasiados estudiantes”, señala.

Unos residentes de la ciudad manifiestan que desde que llegaron a Morelia, al festival que han asistido es al de Órgano, “me han parecido, a los pocos eventos que he asistido, de muy alta calidad, me parece bien que se fomente ese tipo de actividades culturales”, indica.