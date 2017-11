Amenaza Antonio Salas a director de Semanario del Valle en Los Reyes

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2017.- El director del Periódico Semanario del Valle, del municipio de Los Reyes, José Ureña, denunció agresiones de parte del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Salas.

Por tal motivo el periodista ya presentó una denuncia ante las instancias correspondientes para que atiendan el caso y se evite un altercado futuro en su contra.

En entrevista telefónica para Quadratín el licenciado Ureña expresó que la denuncia ya se envió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en la Procuraduría General de la República (PGR).

Relató que el pasado 4 de noviembre se dio un encontronazo con el diputado al salir de un evento público y recibió amenazas derivado de publicaciones en redes sociales criticando el proceder del legislador.

“El sábado pasado me abordó, me insultó verbalmente y me amenazó personalmente, me maltrató, me dijo ‘no te has cansado de chingar a tu madre’, antes ya me había seguido en su camioneta y seguridad, y me sorprendió.

“Yo le dije que no y me dijo que por qué decía lo que decía, y me dijo ‘te vas a arrepentir y cuando deje de ser diputado te voy a dar una putiza’ y yo me asusté y me puse mal de hipertensión y ansiedad”.

Después de lo ocurrido, fue que decidió hacerlo público y enviar la queja a la Ciudad de México para que tengan como antecedente del conflicto y se sepa cómo se formulará la denuncia.

Destacó que su inquietud era hacer el caso del dominio público para que las autoridades puedan actuar en caso de que hubiera algún otro ataque o amenaza de parte del panista.

Aunque esto lo ha puesto mal en tema de salud, no ha tomado seguridad adicional: “No he considerado necesario eso, tengo fe en que la maldad no llegue a tanto”, expresó.

Origen del conflicto

El licenciado Ureña recordó que el legislador pianista y él eran amigos hasta antes de que este apoyara al candidato a la Presidencia Municipal panista que finalmente no resultó victorioso.

“Su rabia hacia el presidente la ha extendido hacia nosotros y ya casi va a salir el actual presidente y todavía no le perdona que le ganó la partida y últimamente ha estado queriendo confundir y engañando a la gente diciendo que el presidente le dé unos terrenos y él los convierte en grandes obras”.

A raíz de ello el trato cambió y se comenzó a dar un distanciamiento, por lo que ya no había contacto; hasta después de una publicación que Ureña hizo del panista en su perfil de Facebook, ante lo que consideró como engaños a la población.

Esto se debió a que el diputado prometía obras para el municipio si la población apoyaba al partido albiazul, lo que Ureña criticó y desmintió, pues aseguró que él como legislador solo puede gestionar recursos, más no ejecutar las obras.