Villamar, pionero en programa Palomas Mensajeras

JIQUILPAN, Mich, 13 de noviembre de 2O17- El amor no cambia, es solo amor y agradecimiento; hoy en este municipio pionero en el programa Palomas Mensajeras, puede ser una forma de hacernos saber cómo mexicanos, que juntos somos todos, solos no somos nada.

Es la segunda vez que Villamar concreta el programa; no hay otros municipios que hagan este esfuerzo, están bien, con nada pago el gesto de un hijo y una madre reunidos luego de veinte años.

Pionero en este programa, Villamar espera nuevas condiciones para seguir avanzando en este tipo de acciones.

Joel López Padilla, presidente municipal de Villamar dijo visiblemente emocionado, que el servicio público no es sino la representación de tu condición humana, así: “ yo no soy sino una parte de lo que ustedes quisieran, soy mi padre y mi madre en cada uno de ustedes”.

Es la segunda vez que Villamar envía Palomas Mensajeras al vecino país del norte, ha sido pionero en el programa porque muchos de sus habitantes viven en los estados unidos, “nadie creía que pudiéramos reunir familias, trabajamos e4n esto y ahora es una realidad que nos demanda seguir, tenemos en la fila más de cincuenta personas”.

La celebración se extendió hasta varias horas después del arribo de las palomas, “El programa pesa por su propia nobleza, aquí en Villamar seguiremos trabajando para que más personas se reúnan, apenas somos un eslabón en una larga cadena de solidaridad y apoyo que es un signo vigente de los mexicanos”,.

En nombre de los beneficiados con el programa, María Sánchez dijo literalmente no tener palabras para expresar su agradecimiento con un hecho “que me regreso a mi hijo, a mis hijos, ni ahorrando toda la vida hubiera soñado con volverlos a ver””

Joel Lopez, presidente, es parte de estas familias, lo crecieron y en particular te receta: no me tomes cuando estoy llorando, con nada pago estas experiencias” ayúdame!, no me tomes cuando no soy el presidente , cuando soy Joel. Gracias por entender, gracias hermano!