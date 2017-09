Urge conectar cámaras de seguridad de LC al C5: Armando Carrillo

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 3 de septiembre de 2017.- Las 400 cámaras de seguridad que se instalaron en el municipio continúan sin estar conectadas al C5, lo cuál impide que se monitoree en tiempo real lo que sucede en los diversos puntos donde estas fueron colocadas. Al respecto, el presidente municipal, Armando Carrillo Barragán, dijo que “presionará” al Gobierno del estado para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se agilice esta situación.

En entrevista, el edil dijo que estas cámaras son una necesidad que ya expuso al titular del Ejecutivo estatal, pues resolverían muchos de los casos de delitos que se han presentado, tanto del fuero común como asesinatos, y así avanzar de manera importante en el seguimiento de situaciones en las que como municipio se han visto rebasados por la falta de elementos policiales.

“En la Mesa de Seguridad, en el Grupo Interinstitucional de seguimiento de la Costa no avanzamos en detección de focos rojos porque no contamos con esas cámaras, hemos tenido delitos y las cámaras están ahí, si lo estuviéramos viendo en tiempo real lo resolveríamos pero no están conectadas”, lamentó.

Agregó que Agregó que existe el compromiso de entregar un documento a la SSP, para que esta a su vez solicite a la empresa informe en qué porcentaje han avanzado para contar con la conexión al C5 y que por la hasta ahora tardía respuesta que han tenido por parte de los proveedores podría darse una situación de seguimiento jurídico por incumplimiento de contrato.

Esta vez, el presidente municipal prefirió no dar una nueva fecha para que queden listas y en operación las cámaras que debieron estar conectadas desde hace un año, como parte de los compromisos que el Gobierno estatal hizo en ese momento.