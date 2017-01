Trabaja SSP para devolver tranquilidad en Aquila

AQUILA, Mich., 20 de enero de 2017.- Para evaluar de manera transparente a los interesados en incorporarse a las filas de la Policía Michoacán y trabajar en coordinación con la sociedad civil, siempre en un marco de legalidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez, instaló una mesa de trabajo con autoridades municipales y comunales de Santa María de Ostula para definir la regularización de policías.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en este acercamiento entre el alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares; Cemeí Verdía, 23 representantes de encargatura, encargados del orden y 178 guardias comunales, Corona Martínez estableció las acciones que en materia de seguridad se implementarán.

Entre estas acciones destaca la selección de alrededor de 200 guardias elegidos por la asamblea comunal a quienes, con apoyo de la SSP, se les aplicarán los exámenes de control y confianza bajo un modelo especial para la regularización del personal operativo.

Además, se les entregarán armas, uniformes, patrullas, insumos y se les capacitará para que cuenten con las herramientas académicas y prácticas que necesitan para salvaguardar la integridad de las y los pobladores del municipio.

Corona Martínez expresó que la meta es devolverles la tranquilidad a los habitantes de la región Sierra- Costa.

En este tenor, señaló: “Hace algunos años Michoacán vivió una situación muy compleja y muy difícil. No había crecimiento, no había desarrollo, no había nada. Pero tenemos la riqueza de la tierra, del mar, y la prioridad que todos tenemos es estar en paz, vivir con tranquilidad, que los pueblos se desarrollen de manera próspera”.

Los comuneros, encabezados por Cemeí Verdía, le solicitaron a Corona Martínez fortalecer la coordinación existente con las fuerzas federales y se comprometieron a trabajar bajo el mando de la SSP.

Por último, se acordó la realización de reuniones de trabajo mensuales para revisar los avances en materia de seguridad.