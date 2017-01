Supervisa alcalde obra en Playa Azul

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 30 de enero de 2017.- El alcalde Armando Carrillo Barragán ratificó este lunes su compromiso de transformar a Playa Azul para que se convierta en el principal polo turístico del municipio.

“Con esta obra estamos saldando una deuda histórica que los gobiernos han acumulado con esta población cuyo nombre es conocido más allá de las fronteras de nuestro país”; reconoció ante vecinos y funcionarios durante un recorrido para constatar los avances de los trabajos en los que se invierten casi 24 millones de pesos en su primera etapa, según un comunicado de prensa.

En este centro turístico se están aplicando recursos por un monto superior a los 23 millones de pesos, de los cuales, poco más de 19 millones corresponden al Fondo Minero del año 2014 de acuerdo a lo convenido con el gobierno federal, a través de la Sedatu, y consiste en la instalación de la totalidad de la red de drenaje sanitario; además de la pavimentación de dos de las avenidas principales, Venustiano Carranza e Independencia. Para complementar el costo de los trabajos, la Administración Municipal aporta casi cuatro millones de pesos.

Acompañado por el jefe de Tenencia, Leobardo Guido Ayala, además del Síndico Municipal, Merari Olvera Pérez; el secretario municipal, Silvestre Sandoval Nogueda; el director de seguridad pública, Rafael Solís Pérez; el secretario técnico, Ángel Mario IsasagaPeres; el Secretario de Obras Públicas, Omar Salas Nicaso; los regidores Noé Solís Pano, Rosalía Magaña León, Antonio Oseguera Solorio y Héctor Gómez Barajas; así como el Contralor Municipal, José María Barajas, además de los constructores responsables de la obra, hicieron un recorrido punto por punto de los trabajos que presentan una avance del 60 por ciento.

En el trayecto, el Maestro Carrillo Barragán entró en contacto con varios ciudadanos de los que recibió opiniones respecto a los trabajos y numerosas felicitaciones por haber designado a Playa Azul para esta importante obra.

“Son casi 24 millones de pesos y la mayor parte de estos recursos no se van a ver porque van a quedar bajo tierra, pero ustedes son testigos de lo que estamos haciendo y ustedes y miles más de familias serán testigos de cómo estará Playa Azul una vez que se concluyan, así que hagamos memoria y presumamos esto porque hay gente mal intencionada que no ayuda, pero sí critica a diario que no se nota nuestro trabajo, pero aquí está y ustedes son testigos porque además, es para su beneficio, nosotros somos pasajeros, los trabajos quedan para la historia”, detalló el alcalde ante el numeroso grupo de ciudadanos que se sumó al recorrido.

Omar Salas Nicaso y los constructores explicaron el alcance de los trabajos y los múltiples beneficios que tendrá Playa Azul en el corto tiempo, incluso señalaron que trabajan a marchas forzadas para ver si es posible que antes dela Semana Santa quede concluida esta obra.

También, dieron a conocer que no solamente quedarán pavimentadas las avenidas con concreto hidráulico una parte y con asfalto la otra, sino que además se renovarán totalmente las banquetas, las guarniciones, los andadores y se instalarán luminarias.