Seleccionan a Reina de las Fiestas de la Revolución Jiquilpan 2017

JIQUILPAN Mch.05 de noviembre de 2017.- Porras, algarabía y una sobria pero efectiva organización, a cargo este año de Alfredo Omar Santillán Mujica, secretario del ayuntamiento, fueron los rasgos que marcaron la elección de la reina de las Fiestas de la Revolución y Señorita Pueblo Mágico, respectivamente.

Con este certamen el municipio prácticamente inicia las festividades de fin de año y es esta la razón por la que al parecer toda la ciudadanía está pendiente de la organización y desarrollo de la misma bajo la premisa de que “lo que bien inicia, bien acaba.

Consciente de todo esto y como coordinador de este y otros festejos en el municipio, Santillán Mujica explico que busco apoyarse, para la organización en especialistas y puso como ejemplo a Arturo Tapia, quien forma parte del equipo de trabajo para señorita Michoacán y ahora participó en la preparación de las aspirantes, escenografía, vestuario etc.

Alfredo Santillán explico que en este caso, se buscó cuidar todos los detalles a fin de que en la medida de lo posible, “la gente saliera satisfecha”; una vez terminada la elección, el próximo día veinte iniciarán las actividades programadas para celebrar el 107 aniversario de la revolución.

A lo largo de este evento, en donde las cinco jóvenes aspirantes desfilaron en diferentes formatos, -traje casual, típico, de noche-, las porras conformadas en su mayoría por jóvenes y desde luego, familiares, no dejaron de apoyar a su favorita, con lo que generan el tradicional ambiente de esta elección.

El jurado, estuvo conformado por reconocidos ganadores de este tipo de certámenes como míster Michoacán, señorita México turismo, etc. Todos ellos de otras ciudades, para evitar según se dijo, alguna sospecha de favoritismo.

De esta manera, Tania Jaqueline Rivera Martínez resultó electa como Reina de las Fiestas de la Revolución Jiquilpan 2017, mientras que María Fernanda Cervantes Cervantes obtuvo el título de señorita Pueblo Mágico, quiénes recibieron los premios respectivos de manos del secretario del ayuntamiento y cuerpo de regidores.