Se cierra el viernes convocatoria para Observatorio Ciudadano en Uruapan

URUAPAN, Mich., 26 de junio del 2017.- Las autoridades municipales informan que este viernes 30 de junio será el último día en que se reciba la documentación de los ciudadanos interesados a participar en el Observatorio Ciudadano, organismo de participación social que se encargará de verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos y demás disposiciones legales enfocadas a propiciar el desarrollo armónico de este municipio.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Roberto Flores Chávez, encargado de la Secretaría de Planeación, dijo que este Observatorio Ciudadano, es de gran interés del presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González, ya que desde el inicio de la actual administración ha sido de puertas abiertas sumando la participación ciudadana.

De tal manera que hace el llamado a quienes estén interesados para que se sumen a esta convocatoria, ya que faltan pocos días para el cierre y se busca sea conformada por un gran número de ciudadanos, ya que se podría conformar por no menos de tres ni más de 30 personas, que tendrán la posibilidad de generar propuestas para mejorar el desempeño del Ayuntamiento de Uruapan, plantear agendas de desarrollo para el gobierno municipal con visión al corto, mediano y largo plazo, así como servir de apoyo especializado para otros mecanismos de participación.

De acuerdo a las bases de la convocatoria que fue lanzada por la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Michoacán en coordinación con el gobierno municipal de Uruapan, pueden ser parte del Observatorio quienes estén inscritos en el listado nominal de electores del estado de Michoacán, radiquen en la entidad por lo menos un año antes de entregar la solicitud, contar con credencial para votar con fotografía vigente y no estar suspendido de sus derechos políticos electorales.

Así como no haber desempeñado un cargo de dirigencia nacional estatal o municipal durante los últimos tres años, no haber sido candidato a cargo de elección popular en el último proceso electoral y no haber sido servidor público, hasta un año antes de que desee participar.

Los interesados deben presentar solicitud por escrito ante el Instituto Electoral de Michoacán con domicilio en calle Bruselas 118, fraccionamiento Villa Universidad en la ciudad de Morelia. La fecha límite para hacerlo es el 30 de junio del presente año, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 16:00 horas.

La solicitud debe ser acompañada con los siguientes documentos: copia simple de la credencial para votar, original de la constancia de residencia y vecindad que puede ser expedida por el Ayuntamiento o autoridades auxiliares, agrarias, comunales o cualquier otra competente para expedirla.

También debe presentar constancia de inscripción a la Lista Nominal de Electores, expedida por el Registro Federal de Electores o por el Instituto Nacional Electoral, con fecha de expedición no mayor a un mes contado a partir de que se presente la solicitud y un escrito en que el interesado manifieste bajo protesta decir verdad de no haber desempeñado un cargo de dirigencia nacional estatal o municipal durante los últimos tres años, no haber sido candidato a cargo de elección popular en el último proceso electoral y no haber sido servidor público, hasta un año antes de que desee participar.

Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Michoacán.