Regidor de Pátzcuaro renuncia a su militancia priísta

PÁTZCUARO, Mich., 25 de enero de 2017.- Debido a que el PRI “ya no representa los intereses de las mayorías”, el regidor del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Mariano Rivas Segundo, renunció a dicho partido tras 18 años de militancia.

En conferencia de prensa, Rivas Segundo aseguró que hoy en el PRI prevalecen “los intereses personales y se toman decisiones que van en contra del pueblo mexicano”, como es el caso de llamado gasolinazo.

Lamentó también que el PRI en Michoacán está en manos de unos cuantos, “cerrando la oportunidad a jóvenes y nuevos cuadros”, y para muestra de ello, se encuentra la conformación del actual comité directivo estatal, donde ha retornado la vieja guardia priísta.

En la entidad, consideró, el PRI se encuentra dividido, “en una lucha constante de los grupos hacia su interior, dejando atrás la unidad que nos caracterizaba”.

Al dejar en claro que no participará de momento en ningún otro partido, -aunque no lo descartó en un futuro-, el representante popular reprochó que en el PRI estatal no encontró respuesta para gestionar programas y proyectos en beneficio de la población patzcuarense.

Rivas Segundo, quien es por segunda vez regidor patzcuarense, sostuvo que se va del PRI “con la cara en alto”, y señaló: “no puedo actuar en contra de mis principios y mis ideales al declarar discursos armados en defensa de las acciones del Gobierno Federal, si no estoy a favor de ellas”.

“Seguiré trabajando como hasta hoy, atendiendo las demandas de los ciudadanos sin distinción alguna, con los valores y principios que me inculcaron mis padres, siempre con la convicción de servir”, remarcó.

Asimismo, agradeció a priístas como el ex alcalde de este Pueblo Mágico, Antonio García, el ex gobernador, Fausto Vallejo, y el legislador Marco Polo Aguirre, “por haberme dado la oportunidad de servir” desde el PRI.

De esta manera, con dicha renuncia la representación priísta en el Cabildo local se quedó con un espacio, de los dos que tenía.