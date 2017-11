PRI, partido sólido que no requiere unirse a izquierdas o derechas

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 9 de noviembre de 2017.- “El recién creado frente partidista entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano deja claro que los intereses particulares han superado a los talentos políticos, por ello no queda duda que el PRI es un partido sólido que hace alianza con la sociedad y representa la mejor opción para 2018”, declaró el líder en Lázaro Cárdenas del Revolucionario Institucional, Gonzalo González Alvarado.

En entrevista para hablar sobre el acontecer político en Michoacán, principalmente en el municipio de Lázaro Cárdenas, el secretario de Organización del Comité Municipal del PRI, Gonzalo González, lamentó que “ahora las izquierdas piensan como la derecha y la derecha como las izquierdas, y no terminan de ponerse de acuerdo”.

Por ello, dijo que no hay duda de que en este frente partidista los intereses particulares se anteponen a los talentos políticos. No obstante, indicó que en el PRI no existe este tipo de problemas porque a diferencia del PRD y del PAN, “aquí privilegiamos la unidad, nuestros compañeros cuentan con toda la capacidad y con el perfil para seguir atendiendo a nuestra sociedad lazarocardenense”.

Ante esto, Gonzalo González exhortó a los priístas a no bajar la guardia y seguir adelante para ser testigos de la segunda era del desarrollo en el Puerto de Lázaro Cárdenas. “Gracias a las reformas de nuestro gobierno en turno hemos podido dar pasos agigantados al desarrollo, como muestra el establecimiento de la Zona Económica Especial, que gracias a la generosidad del presidente Enrique Peña Nieto en muy poco tiempo comenzará a hacerse realidad en esta región”.

“Hago una extensa invitación a toda la sociedad a que se sumen a nuestro Partido Revolucionario Institucional, reiterando que somos un instituto político de puertas abiertas para todos y todas aquellas que quieran militar; somos un partido serio y responsable, eso lo han comprobado muchos compañeros que han ido a probar suerte en otros partidos y han visto la gran diferencia que existe entre el decir y hacer fuera de nuestro partido”.