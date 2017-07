Piden tacambarenses protección a medio ambiente en Tierra Caliente

TACÁMBARO, Mich., 3 de julio de 2017.– La tala de bosques para instalar huertas agrícolas está causando severos estragos en la zona de transición entre las regiones centro y tierra caliente de Michoacán, así lo manifestaron silvicultores, agricultores y ciudadanos de los municipios de Tacámbaro, Villa Madero, Carácuaro y Nocupétaro, durante la realización de la Decima Sesión de la Mesa de Seguridad Ambiental que se celebró este día. De acuerdo a un comunicado de prensa, en respuesta, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), Ricardo Luna García, manifestó que los operativos contra el cambio ilegal de uso de suelo no se detendrán, “ porque el crecimiento de huertas está acompañado de incendios forestales, contaminación de agua, uso indiscriminado de pesticidas, mortandad de especies silvestres de flora y fauna, pérdida de capacidad para capturar bióxido de carbón, erosión de suelos, y un sinfín de afectos nocivos que se están revirtiendo contra las poblaciones”. Explicó también cuales son las alternativas que tienen los michoacanos para detener el crecimiento anárquico de la frontera agrícola, además de obligar a los responsables, a aplicar medidas de mitigación ambiental para resarcir y restaurar los daños causados. Y a petición del propio presidente de Tacámbaro, Mauricio Acosta Almanza, se acordó dar un seguimiento puntual a todas las denuncias correspondientes y turnarlas a las instituciones designadas a garantizar la protección ambiental, y a la par, intensificar las acciones de reforestación para ayudar a en la preservación de los recursos naturales. Piden a diputada Rosy Miranda que no apoye reforma a la ley forestal En este mismo evento, los ciudadanos pidieron a la diputada Rosy Miranda, que no vote a favor de la reforma a la Ley de Desarrollo Forestal y Equilibrio Ecológico de Michoacán, propuesta la semana pasada por el diputado del PRI, Roberto Carlos López, en la que se pretende hacer modificaciones y condicionar los operativos contra las huertas que se han instalado de manera ilegal, de aprobarse esta reforma, la Comisión Forestal de Michoacán ya no podría desinstalar huertas. “Nosotros le pedimos a nuestra diputada que no se sume a esa iniciativa, al contrario, los ciudadanos queremos que interponga un amparo contra dicha reforma, porque después de muchos años, hasta ahora vemos que se está actuando por la protección del medio ambiente”, expuso Sebastián Mendoza González, representante de la Asociación Civil Pro-Eco. En respuesta, la diputada se comprometió a defender la ley tal como está y hacer lo necesario para que no sufra modificaciones, pero detalló, “necesitamos todos los datos que puedan hacernos llegar para poder actuar con todos los elementos que tengamos a la mano”. La diputada del distrito XIX, integrado por los municipios de Tacámbaro, Turicato, Ario, Madero y Acuitzio, reconoció que antes de esta ley tampoco había acciones contundentes para preservar el medio ambiente, “y ahora que ya hay una autoridad que está actuando también hay reacciones; yo voy a defender hasta el final que no se derogue esta acción, pero siempre con la jurisprudencia y todos los argumentos necesarios”, ofreció a sus representados. En este tenor, el Secretario Ricardo Luna García, se comprometió a hacer llegar todos los datos posibles, ello también como parte de la comparecencia que tendrá el próximo miércoles 5 de los corrientes, en comisiones del Congreso del Estado, “esta comparecencia debe verse como un paso hacia adelante, que nos sentemos con los diputados para ver cómo podemos robustecer las leyes y poder garantizar el derecho a un medio ambiente sano que tenemos todos los ciudadanos”, invitó el funcionario estatal.