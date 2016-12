Patzcuarenses, preocupados por previsible alza de precios

PÁTZCUARO, Mich., 29 de diciembre de 2016.- Sensaciones de preocupación, irritación e impotencia son las que manifiestan ciudadanos patzcuarenses ante los nubarrones económicos que se vislumbran para el próximo año, a consecuencia de la previsible alza en productos de primera necesidad, resultado, a su vez, de los gasolinazos anunciados por las autoridades federales.

Los 7 pesos de aumento autorizados en el salario mínimo en el presente año “quedarán completamente rebasados”, ante la escalada de precios que se anticipa para el 2017, consideraron patzcuarenses sondeados por este medio de comunicación.

“Ya dijeron que iba a subir el pasaje del trasporte público a 8 pesos, que el pan y las tortillas también van a aumentar, lo cual no se me hace justo porque yo sigo ganando lo mismo”, lamentó Yolanda Sánchez, empleada de una farmacia del Centro Histórico.

A su vez, Aurelio Cruz, un adulto mayor pensionado se dijo “muy preocupado con todo lo que dicen en las noticias: que para el próximo año con el aumento en el precio de la gasolina, muchas cosas también van a subir”.

“A mí me dan mensualmente mil 500 pesos de pensión y no me alcanza para casi nada, y ahora si suben más los precios en las mercancías que compro, pues mucho menos”, agregó.

“Yo creo que el gobierno no está haciendo las cosas bien, porque no me explico cómo es posible que estando jodidos nos quieran jodermás”, externó irritada, por su lado, una madre soltera que trabaja como empleada doméstica.

Para Gabriel Fernández, un vendedor de frutas, “si suben los precios de la canasta básica todos salimos perjudicados”.

Y recriminó: “los políticos de todos los partidos siempre mienten cuando nos dicen que ahora sí a todos nos va a ir bien”.

Asimismo, en redes sociales se está convocando para el próximo lunes “a una manifestación masiva” en esta ciudad en protesta por los gasolinazos que se han anunciado.