Opera PC de LC solo con 2 ambulancias; una está descompuesta

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 13 de junio de 2017.- La Dirección de Protección Civil Municipal (DPCM) de este puerto cuenta con dos ambulancias, una de ellas se encuentra en el taller, por lo que esperan que con la donación de un nuevo vehículo que recibieron este martes puedan tener dos al 100 por ciento, aunque la operatividad de la recién entregada ambulancia tendrá que esperar unos días hasta que se hagan los procesos para cumplir con los requerimientos necesarios.

Así lo reconoció en entrevista el titular de DPCM, Abelardo Bracamontes, quien previo a la entrega de la nueva ambulancia que fue hecha por gestión del ex síndico municipal, Merarí Olvera ante instancias federales, dijo que será tarea de la administración local que este vehículo entre en operatividad en 15 días, ya que no cuenta con la certificación por parte de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como el aseguramiento del vehículo, y aunque no lo indicó, también tendrán que asegurarse las personas que lo operen y a la vez estos deben contar con una certificación.

Al respecto, el funcionario municipal mencionó que por el momento no pueden echarla a andar “para no meterse en cuestiones legales” y que el costo del seguro amplio para la ambulancia oscila los 12 mil pesos anuales, además de que la certificación la tienen que buscar ante la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Protección Civil Estatal Michoacán.

En torno a si cuentan con un operador certificado, indicó que “sí tienen, pero les hace falta más personal” y revisarán el tema con el presidente municipal, además de que será el ayuntamiento el encargado de absorber todos los gastos que la operatividad de esta ambulancia genere.