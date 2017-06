Negó directora de Hospital General de LC desabasto de suero antialacran

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 7 de junio de 2017.- La directora del Hospital General de Lázaro Cárdenas, Cindy Anahí Moreno Sánchez negó que exista desabasto de suero antialacran en la instancia que dirige, ya que aseguró que “siempre” cuentan con una reserva de diez dosis y que además es una prioridad permanente que se cuente con dicho medicamento, ya que si en algún momento llegarán a quedarse sin suero, lo piden a otras instituciones como la jurisdicción sanitaria, la Marina o incluso la Sedena.

Lo anterior lo declaró en entrevista, donde dijo que constantemente resurten esta sustancia con un recurso que tienen del fondo revolvente, mismo que hizo hincapié “es muy poquito”, aunque a la vez externó desconocer cuál es la cantidad con la que cuentan al justificar que “eso lo maneja el administrador”.

A pesar de esa explicación, indicó que buscan la manera de que pueda servirles para una emergencia de desabasto y agregó que fue el 2 de junio la última vez que se abastecieron del suero a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Respecto a quejas que se han dado a conocer a través de usuarios de este centro de salud, debido a que les niegan la aplicación del suero o en su caso buscan cobrárselas a pesar de que cuenten con la póliza del Seguro Popular con la que el servicio es totalmente gratuito, la directora negó que existan tales quejas y que buscan en la menor medida que los pacientes paguen si cuentan con el Seguro Popular, aunque si no tienen otra opción por no contar con algún medicamento o recurso en la institución para adquirirlo, no les queda más remedio que el usuario pague.

En torno a la incidencia de personas que se han presentado al Hospital por picaduras de alacrán, dijo que han sido de 20 a 30 en una semana, situación que afirmó se incrementa en estos meses por el temporal de lluvias y puntualizó que el 40 por ciento de los afectados han sido niños, por lo que destacó la importancia de que se fumiguen las viviendas y que se revisen zapatos, ropa y en las zonas rurales poner cuidado en el manejo de leña que es donde suelen anidar estos arácnidos.