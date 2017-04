Michoacanos se quejan del retén militar de Cerro de Ortega

COAHUAYANA, Mich., 5 de abril de 2017.- Michoacanos que a diario viajan al estado de Colima por la carretera federal México 200 expresaron su molestia por la falta de una buena operatividad en las revisiones que realizan los soldados del retén militar, ubicado en las inmediaciones de la localidad tecomense de Cerro de Ortega, donde los viajeros pierden hasta 20 minutos de su tiempo esperando a poder seguir su camino.

Una de las afectadas, mamá de unos niños que estudian en escuelas de Cerro de Ortega, María Rubio, expresó que tiene cuatro años pasando a diario por el retén militar, “en la mañana llevo a mis hijos y al mediodía voy por ellos, y antes no había tenido los problemas que de poco tiempo para acá se han presentado con los soldados, que ahora quieren revisar a todos y cada uno de los carros exhaustivamente, lo que hace que se formen largas colas y se pierda mucho tiempo. Antes revisaban a unos sí y a otros no, pero ahora es parejo y no tienen personal suficiente para agilizar las revisiones”.

Otro molesto conductor, Jesús Pérez, dijo: “no nos oponemos a las revisiones, sabemos que son ilegales las revisiones, pero las aceptamos por la inseguridad que hay en Tecomán, pero… ¿nos revisan a los michoacanos que vamos a Colima?, debería ser al revés, en Michoacán estamos en paz, sin delincuentes, que no nos hagan perder el tiempo, que revisen aleatoriamente como lo hacían antes, así al que le toque revisión, está bien, y que pasen los demás carros”.

Felipe Cruz, campesino que traslada jornaleros, también se queja de que en el retén militar abusan y violan los derechos humanos de los jornaleros del campo: “llegan las camionetas llenas de cortadores de plátano, y sean hombres o mujeres los bajan a todos, los forman, les esculcan sus mochilas, les piden se identifiquen, les preguntan de todo, de dónde son, qué hacen, de qué viven, qué comen, si fuman marihuana. Ni que fueran sicólogos, nomás son soldados, son como nosotros, gente del pueblo y muchos ni primaria tienen, los conocemos, ¿por qué es así el gobierno? Los delincuentes ya saben dónde están, que vayan a buscarlos en Tecomán, al retén no les van a caer nunca”.