Lanzan convocatoria para reforzar Policía Municipal de Uruapan

URUAPAN, Mich., 5 de enero de 2017.- Para reforzar las estrategias contra la inseguridad, la dirección de Seguridad Pública, Tránsito Y Vialidad Municipal de Uruapan, programó a iniciativa del presidente municipal Víctor Manuel Manríquez González, el relanzamiento de la Convocatoria de Reclutamiento, a fin de que los jóvenes interesados formen parte de la corporación.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el compromiso consiste en aumentar de manera gradual el número de policías hasta llegar a la meta de 600 uniformados debidamente capacitados y avalados por instancias de seguridad pública estatal y federal, indicó el Secretario del Ayuntamiento de Uruapan, el licenciado Genaro Campos García.

Argumentó que los aspirantes deberán cumplir con ciertos requisitos para acceder a la etapa de reclutamiento que consiste en un curso de formación inicial, no tener tatuajes visibles, no ser ministro de culto religioso y no tener antecedentes penales.

Todos los aspirantes deberán participar, como sucedió con quienes acudieron en pasadas convocatorias, en cumplir con los principales requisitos para formar parte de la corporación. Algunos de ellos son contar con estudios mínimos de nivel secundaria terminada; no tener antecedentes penales; tener entre 18 y 40 años de edad; y acreditar todas las evaluaciones de Control de Confianza.

Aunado a ello, los aspirantes deberán presentar su documentación básica en las instalaciones de la secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, en la calle Naranjo esquina Eucaliptos de la colonia Miraflores o en la presidencia municipal de Uruapan en avenida Chiapas número 514 colonia Ramón Farías, donde pasarán solo los jóvenes que cumplan con el perfil adecuado.