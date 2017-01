Incrementan tarifas de transporte en Pátzcuaro

JIQUILPAN, Mich.,04 de Enero de 2016.- Los incrementos en el costo de la gasolina provocaron que taxis y transporte público en el municipio y la región, incrementaran sus tarifas, cinco pesos más en el caso de los taxis, mientras que combis y camiones subirán de ocho que era su tarifa a 10 pesos.

Carlos Magaña, dirigente del sitio de taxis Zaragoza justificó este incremento, no solo por el llamado gasolinazo, sino además porque dijo: “ya todo se incrementó, no sólo los productos básicos, sino también refacciones etc, este incremento de cinco pesos, ya lo habíamos anunciado a los pasajeros y con eso apenas quedamos con estábamos el año pasado”.

El dirigente expuso que la misma situación existe en otros municipios e incluso en otros sitios y ya es un acuerdo el incremento, “algunos de los transportes como camiones y combis, también ya cobran 10 pesos, aunque esto debe ser autorizado por Cocotra no podemos esperarnos pues nuestra situación ya era difícil antes del incremento y con él se hacía impostergable el aumento”.

De esta manera, entrevistados varios pasajeros del sitio y algunas combis del municipio, no se mostraron sorprendidos por el incremento y coincidieron en señalar:“Tenemos que pagarlo, no viajamos por gusto, es una necesidad y hay que pagarlo”, Cabe mencionar que en la región existe la particularidad de que los taxis prestan servicio a zonas rurales, generalmente para el transporte de mercancía, “ahí no hay tarifa, es como se arreglen con el cliente”.

Aunque la vida de estos municipios transcurre con el mismo ritmo de siempre, si se puede observar en lugares públicos, pláticas de inconformidad por el incremento del combustible que ya generó aumentos en varios rubros y si bien no hay, como en otros lugares de Michoacán y del país, manifestaciones, si se pueden observar gasolineras cerradas desde hace varios días, “por el desabasto”.

Con todo esto, militantes de Morena aprovecharon para “hacer pintas” en algunas combis del servicio público, donde se leía “No al Gasolinazo”, “Abajo la reforma energética”, entre otras.