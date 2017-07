Impredecible, resurgimiento autodefensa: edil de Yurécuaro

MORELIA Mich., 4 de junio de 2017.- El presidente municipal de Yurécuaro, Marco Antonio González Jiménez, señaló que al gobierno le ha faltado implementar acciones de prevención principalmente entre jóvenes y mujeres, por lo que consideró que el resurgimiento autodefensa es impredecible.

“Es un tema que no ha tenido remedio, no podríamos decir si va a volver a suceder o no las autodefensas; hay condiciones que reclaman decisiones inmediatas, cambios muy radicales en la forma no solo de combatir el delito sino también de prevenir la delincuencia, creo que eso le ha faltado al gobierno”, comentó.

Entrevistado en el marco de su visita a Morelia, a participar en una rueda de prensa con la dirigencia de Morena, dijo que en Yurécuaro se ha hecho un esfuerzo por generar empleo a la población y rescatar espacios públicos, pero sobre todo, en ayudar a las madres de familia, jóvenes y niños con acciones de prevención.

En este contexto, recordó que Yurécuaro firmó el Mando Único bajo la condición de que en este municipio se conservaría el mando de su Policía, y que exclusivamente el Cabildo nombraría a su personal de seguridad, por lo que se decidió que toda la policía fuera originaria de ese municipio.

Comentó que en términos del convenio se colabora con el Estado, se coadyuva en todos los operativos intermunicipales con elementos, equipos y patrullas, y se respetan los lineamientos establecidos en el acuerdo, además de que aseguró que todos los policías han acreditado los exámenes de control y confianza.

Cabe recordar Yurécuaro fue uno de los municipios en que tuvo presencia el movimiento autodefensa en 2014, incluso, su ex líder y posterior candidato a la presidencia municipal, Enrique Hernández Saucedo, fue asesinado en mayo de 2015 en pleno proceso electoral.

Este lunes el líder del ahora extinto movimiento autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, hizo un llamado a la población a respaldar, sin armas, la organización autodefensa en Quintana Roo para luchar contra la corrupción.