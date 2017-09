Entregan Presea Francisco J Múgica a la UMSNH

MÚGICA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- En el Marco del 133 aniversario del natalacio del General Francisco J. Múgica, el Alcalde Salvador Ruiz Ruiz en compañía del Cabildo mugiquense, entregaron la Presea Francisco J. Múgica al Dr. Medardo Serna González, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Señala un comunicado de prnesa, el edil mugiquense expresó que la entrega de la Presea “Francisco J. Múgica” es a favor de personas que se hayan distinguido por sus servicios a favor de la ciencia, la virtud y el servicio, siendo galardonado el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Previo a la entrega de la Presea, el presidente municipal de Múgica, Salvador Ruiz Ruiz, resaltó la disposición del rector Serna González para hacer realidad la instalación del Nodo de Educación a Distancia que en su primer año de servicio alberga a 39 jóvenes deseosos de alcanzar una carrera profesional. El rector se compromete a seguir trabajando intensamente en favor de la educación laica y de calidad, alejada del fanatismo y dogmas, Francisco J. Múgica fue un convencido de que los pueblos sin educación son entidades representativas que se inutilizan por ello debemos hacer la diferencia y decir no a la miseria, no a la explotación, no a la injusticia y sí a la educación, resaltó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González.

Al ser condecorado por el Ayuntamiento de Múgica con la Presea “Francisco J. Múgica”, el rector nicolaita resaltó que la mejor forma de salir adelante es la educación.

“La educación superior es la base para transformar a Michoacán, por lo que la Universidad Michoacana hace esfuerzos para llevar la educación a las diferentes zonas del Estado, a través de los Nodos de Educación a Distancia en Ario de Rosales, Marcos Castellanos, Zacapu, La Piedad y Múgica, puestos en servicio durante la presente administración, lo mismo que de las Unidades Profesionales de Huetamo, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo”, expuso.

La Universidad Michoacana, dijo, tiene que llegar a la gente y a donde se le necesita, como en Múgica, donde se ha dado un inicio promisorio con el Nodo ya en operación.

La obra del general Francisco J. Múgica se basó en tres grandes ejes: Educación, reforma agraria y reforma laboral, dando sentido social a la Constitución de 1917, a través de los artículos 3º, 27º y 130º. La Constitución fue el documento fundador del México actual que representa un compromiso y visión con el pueblo y de transformación a favor de la sociedad.

El general Múgica fue un hombre de su tiempo, tocado por la mano de la Historia y del destino. Desde muy joven vio la pobreza extrema y la explotación de la población, la lacerante desigualdad prevaleciente y el saqueo de las riquezas naturales.

En sesión solemne de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Múgica, la cual fue presidida por el alcalde Salvador Ruiz Ruiz, el rector nicolaita enfatizó que Múgica vivió intensamente la Revolución, con ideas claras y acciones comprometidas en pro de la transformación social de la Nación, en coherencia con lo que demandaban los sectores más desprotegidos del pueblo mexicano para elevar su calidad de vida: los obreros y los campesinos.

En su intervención y en presencia de regidores y servidores públicos del municipio; del representante de la Secretaría de Educación en el Estado, José Francisco Salazar García; así como de líderes de organismos públicos y privados, así como el Colectivo Huitzi como impulsor de la educación y la cultura en el municipio, Serna González hizo mención que en México necesitamos instituciones fuertes y transparentes, con grandes líderes que solo se pueden fundar desde las escuelas.

Debemos educar para la paz y la Universidad Michoacana manifiesta el compromiso para seguir acompañando a la juventud en sus aspiraciones de formarse en la educación, la cual -reiteró- hace la diferencia.

Finalmente, manifestó que a través de la educación decimos no a la miseria, no a la explotación, no a la injusticia.