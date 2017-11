Denuncian presunto abuso de policías en Jiquilpan

JIQUILPAN, Mich., 08 de noviembre de 2017.-Nuevamente un operativo de la policía estatal en el municipio, derivó en abusos, esta vez contra un grupo de jóvenes quienes fueron golpeados, despojados de dinero y celulares, el hecho generó que el presidente municipal, protestará ante la autoridad correspondiente y expusiera ante los medios de comunicación que no permitirá ningún abuso de este tipo en Jiquilpan.

Acompañado de los jóvenes afectados y sus familias dijo estar seguro de que, ni el secretario de seguridad pública ni el gobernador, aprueban este tipo de conductas y agregó que a partir de este miércoles las unidades de la policía municipal traerán un distintivo de Jiquilpan Pueblo Mágico, “para evitar que la ciudadanía los confunda”.

Expresó que más allá de las denuncias realizadas por los familiares de los jóvenes, el secretario de seguridad pública se comprometió a realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

El edil explico que nunca fue notificado de la presencia de este operativo, “ya antes habíamos denunciado abusos de estas corporaciones en los retenes de revisión de vehículos, pero no habían sido tan graves como ahora, contra jóvenes estudiantes, respetuosa pero firmemente dije al secretario que no vamos a permitir estás situaciones”.

De acuerdo a los jóvenes, diez en total, se encontraban en el bosque Cuauhtémoc de esta ciudad, cuando camionetas con elementos que les apuntaban con sus armas, los abordaron y con lujo de violencia revisaron a cada uno.

Una de las jóvenes afirma que en la revisión intentaron tocar sus partes íntimas; en ese momento los despojaron de pertenencias y celulares, “les advirtieron que no dijeran nada, pues tenían sus datos”. Algunos de los jóvenes que se atrevieron a protestar, fueron llevados punta de golpes e insultos a barandilla.

Cómo solo los bajaron del vehículo oficial sin mayores datos o presentaciones, los policías municipales se vieron en la necesidad de levantar un acta circunstancial, para deslindar responsabilidades y posteriormente los dejaron en libertad al no haber denuncia, ni delito que perseguir.

Lo que siguió a estos hechos fue la protesta ciudadana, la exigencia al edil a que tomara cartas en el asunto y la mencionada rueda de prensa donde se fijó la postura oficial.