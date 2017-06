Denuncian incumplimiento de Cecufid con surfistas de LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 26 de junio de 2017.- El presidente de la asociación de Surf de Michoacán, Felipe Gaona denunció el incumplimiento por parte de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), con apoyo a los profesionales de este deporte, al exponer que desde el año pasado se les adeudan 15 mil pesos que se comprometieron a otorgarles para que acudiera Alfonso Aguilar a los juegos Panamericanos.

Lo anterior, lo declaró en entrevista donde puntualizó que han tenido que buscar los apoyos a través de patrocinios y con autoridades de este municipio, de quienes dijo sí han recibido recursos para los traslados a torneos en diversos lugares de la República. Puntualizó que han pedido en reiteradas ocasiones reunirse con la titular de Cecufid, Edna Gisel Díaz Acevedo, de quién dijo no han obtenido atención alguna.

Agregó que también por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, han recibido sólo promesas de apoyo, pues se le han entregado de manera personal documentos en los que lo han enterado de esta situación y como respuesta sólo les han comentado “que es un buen proyecto deportivo” el hecho de que destaquen surfistas de Lázaro Cárdenas, incluso a nivel mundial.

“Hace unos días cuando vinieron los del programa de televisión Hoy, nos hablaron de Gobierno del estado para que les apoyaramos participando en una cápsula que grabaron, con la promesa de concretarnos una reunión con la licenciada Edna, hasta el momento no nos han atendido”, señaló Felipe Gaona.

Por otra parte, explicó que del próximo 28 de junio al 2 de julio acudirá la delegación de Surf de esta entidad a un torneo nacional de body board, con 20 competidores de diversas categorías de sub 14, sub 16, sub 18, categorías open y master; evento que se desarrollará en playa Paraíso que está en la localidad de Armería, Colima.

Agregó que este evento es el preámbulo para seleccionar a los futuros mundialistas del 2018 en este deporte y que tampoco han recibido el apoyo necesario por parte de Cecufid, lo cual “tienen la esperanza” de que antes de iniciar el torneo cambien de opinión y apoyen a los competidores.

Dijo que el desempeño de los surfistas de este municipio ha sido destacado a nivel mundial, porque acaban de tener un campeón del mundo, Jonhy Corsa, que participó en Francia, así como Alfonso Aguilar, quien compitió en un torneo nacional en Los Cabos, Baja California, y que ya tiene el pase a el mundial, aunque están en espera de la definición del lugar donde se desarrollará.