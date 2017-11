Anuncia edil de Jiquilpan próxima entrega de paquete de viviendas

JIQUILPAN, Mich., 09 de noviembre de 2017.-Salud, educación y vivienda son algunas de las prioridades de nuestra administración, nuestros recursos son limitados y por ello necesitamos apoyarnos en programas federales y estatales que nos permiten ir atendiendo cada uno de estos rubros.

José Clemente Covarrubias presidente municipal, señaló lo anterior ante los medios de comunicación y expresó que en los próximos días entregará un paquete de viviendas que fueron gestionadas con SEDATU, “en este campo es muy importante ayudar a quienes más lo necesitan y para la asignación y entrega se han cuidado todos los detalles en este sentido”.

Como ayuntamiento dijo, tenemos que trabajar en todos los rubros para mejorar las condiciones de vida de la población, sin embargo existen algunos en los que la atención y cuidado es fundamental, tal es el caso de la salud y la educación, “en el primero ya contamos con el hospital regional funcionado de manera adecuada, esto gracias al invaluable apoyo del gobernador y en educación con el programa escuelas al cien, hemos mejorado de manera importante en infraestructura, además de otros aspectos”.

Como dije, la gestión ante instancias federales y estatales es muy importante, solos no podríamos atender todos los problemas que existen en el municipio, cuento aseguró, con un equipo de trabajo que ha sabido estar a la altura de las responsabilidades que nos fueron encomendadas al obtener la presidencia municipal, como mandato ciudadano, cada una de las obras o acciones que hemos realizado están a la vista de todos los jiquilpenses.

Ante la próxima revisión que tendrá Jiquilpan como Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo y el Comité Pueblos Mágicos señaló que este es un tema que involucra a toda la ciudadanía y que se está trabajando en cada una de las observaciones que se hicieron desde el año pasado, de tal manera que con el mejoramiento de la imagen urbana y la vialidad se avanza en este sentido.

Aquí es muy importante resaltar dijo por último, que seguimos haciendo la convocatoria a la ciudadanía en general para que se sume a la tarea de preservar nuestro pueblo mágico, “cada uno desde su trinchera, tal vez no tirando basura , arreglando su acera, no estacionando su vehículo en doble fila etc, con ello nos ayudan mucho , ya que nosotros estamos haciendo nuestra parte”