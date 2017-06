Anuncia CNTE plantón en vías del tren de LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 29 de julio de 2017.- Con el argumento de que las autoridades estatales han incumplido en el pago de bonos correspondientes al ciclo 2015-2016, así como en exigencia de que paren el “hostigamiento” de funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) ante el posible cese de profesores, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección XVIII de Lázaro Cárdenas, dieron a conocer que de no llegar a una negociación oportuna, el próximo 5 de julio realizarán un plantón en las vías del tren que se encuentran en el acceso a la tenencia de Las Guacamayas.

Así lo hicieron saber a las autoridades municipales, a quienes les entregaron un documento en donde se emplaza a la SEE y piden que sean interlocutores ante el Gobierno de Michoacán para que llegue a un buen término en la mesa de diálogo que sostendrán el día antes citado una comisión de la CNTE en Morelia, con el subsecretario de educación básica, Eric González, y dependiendo del desarrollo de la reunión determinarán si llegan al bloqueo o solo permanecen con el plantón.

Durante la visita al ayuntamiento de este municipio, la comisión de centistas detalló al secretario técnico, Mario Isasaga Péres, que además de los puntos antes señalados piden la salida inmediata de la directora de la escuela María Leona Vicario, no al cese de compañeros por no acudir al examen cuando no fueron notificados como lo establece la ley, respuesta inmediata al planteamiento de la zona 219, de su inclusión al sector 11 de primarias y su independencia, pago a los rezagos de servicios eventuales que fueron omitidos en el pago anterior, sean considerados para su pago los bonos estatales, interinatos, y todos los rezagos de pago.