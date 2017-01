Amplían descuento del 10% en pago de Predial en LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 31 de enero de 2017.- Ante la buena respuesta de los ciudadanos en el pago del Impuesto Predial y compensando las primeras dos semanas que no fue posible hicieran dicho pago, la Administración Municipal determinó ampliar el plazo dos semanas más el descuento del diez por ciento, medida de apoyo que concluye el viernes diez de febrero.

A través de un comunicado de prensa, Cesar López Alemán, jefe de Catastro Municipal, explicó que a partir del lunes 13 de febrero el descuento será del 7 por ciento y durante el mes de marzo se aplicará el 5 por ciento. A partir de entonces el área respectiva aplicará multas y recargos a los contribuyentes en rezago acatando lo dispuesto por la legislación vigente.

Agregó que en el caso de los adultos mayores se está aplicando únicamente el descuento del 50 por ciento siempre y cuando no presenten adeudos ya que el sistema no permite se otorguen estos beneficios a los contribuyentes que no están al corriente en sus pagos.

Por su parte, el alcalde Armando Carrillo Barragán reconoció la amplia respuesta de los ciudadanos al acudir a cumplir con esta obligación fiscal, lo que permite a la Administración Municipal seguir esforzándose para cumplir y mejorar los servicios públicos que le ordena la ley.