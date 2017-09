Violencia sexual, un fenómeno común contra la mujer indígena

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- En Michoacán, las mujeres hablantes de lengua indígena unidas representan 3.9 por ciento de la población, pero los niveles de violencia que han sufrido, es mayor que las del país, al alcanzar 45.4 por ciento las que han soportado violencia por parte de su pareja.

Lo anterior, según cifras del documento Panorama de violencia contra las mujeres en Michoacán, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que detalla que de los 18 estados del país con muestra válida suficiente para el tema de hablantes de lengua indígena, Michoacán ocupa una posición intermedia entre las mujeres indígenas violentadas.

En el país, los mayores niveles se registraron en el Estado de México (61.4 por ciento) y Nayarit (58.8), mientras que en Chiapas (28.4 por ciento) y Guerrero (34.1) se captaron las menores pro- porciones de mujeres indígenas agredidas por su pareja.

En comparación con las mujeres no indígenas de la entidad, no se captaron diferencia importantes, ya que los niveles de violencia de las no hablantes de lengua indígena (44.8 por ciento) son muy aproximados a los de las mujeres hablantes de lengua indígena (45.4 por ciento).

De acuerdo al tipo de violencia, se hacen dos agrupamientos para asegurar una mayor representatividad, en la violencia emocional-económica los niveles son muy cercanos entre las mujeres indígenas de Michoacán (97.2) y las no indígenas (97.8).

Pero en la violencia físico-sexual las mujeres indígenas con 40.1 por ciento superan la proporción de estos tipos de violencia en las mujeres no indígenas: 33.8 por ciento.

Los datos para las indígenas del país obtienen una proporción menor del tipo de violencia emocional- económica, el 95.5 por ciento por los 98.1 por ciento que tienen las no indígenas; también, en los tipos físico-sexual las indígenas reportan mayor incidencia (40.6) que las no indígenas (29.5) en el país.