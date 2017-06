Que valore Silvano si es bueno dejar Michoacán por presidenciales: PRD

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2017.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña afirmó que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo debe valorar si es correcto dejar su mandato inconcluso por perseguir una aspiración personal, ser candidato presidencial.

“Este tema en particular no es algo que me concierna a mí. Si está mal o bien es algo que el Gobernador debe valorar. Yo reitero lo que siempre he dicho, Michoacán requiere de un proyecto que tenga continuidad”, sentenció.

Sin embargo, el líder del Sol Azteca aseguró que el gobernador de Michoacán está en su derecho de pedir licencia si es que como expresó este jueves, tiene interés de competir por la presidencia.

Respecto a la declaración del Gobernador sobre una amplia alianza en la que no descartó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Torres Piña dijo no coincidir con esa visión, pues desde Michoacán se planteó que las alianzas del PRD deberían ser con la izquierda.

Aunque aclaró: “al interior de nuestro partido hay muchas voces y corrientes con líneas ideológicas distintas, el Gobernador expresó una de ellas, pero no es la única”.

La política de alianzas es algo que definirá el Consejo Nacional del PRD, y es algo que conlleva una amplia discusión, subrayó, “pero estoy seguro que una alianza con el PRI sería un error, queremos una alianza con la izquierda porque es lo correcto para el país”, concluyó.