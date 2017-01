Valorará PRI y PT costo político por impugnar reducción de prerrogativas

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- La decisión de impugnar el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de reducir las prerrogativas a los partidos políticos será decisión de los dirigentes estatales, pero deberán valorar el costo político que esto implica, afirmaron diputadas de los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo.

Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señaló que el acuerdo aprobado por el Consejo General del IEM la noche del lunes es inconstitucional, pero sin duda su impugnación tendría un costo político.

“Es una decisión que el presidente del Comité Directivo Estatal tomará; no te puedo decir si el partido ya ha valorado ese costo político porque no he hablado con él de ese tema, pero sin duda lo

tendrá”.

Mary Carmen Bernal, diputada del Partido del Trabajo dijo desconocer la razón por la que la dirigencia de su partido tomó esa decisión y si ha analizado el costo político, aunque todavía no se presenta el recurso legal.

“Es complicado, el partido debe valorar, desconozco porque se tomó esa decisión, yo espero que la dirigencia sea congruente con la ideología del partido”.

Ambas legisladoras señalaron que si bien es inconstitucional la decisión tomada por el IEM también lo es que los ciudadanos están hartos de mantener a los partidos políticos y si cuando se les reducen los recursos lo impugnan, indudablemente tendrá un costo político.