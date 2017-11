Uber tendrá que ser regulado para dar certeza a transporte público

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- El servicio que se ofrece a través de la plataforma tecnológica Uber tendrá que ser regulado para dar certeza a todos los prestadores del servicio de transporte público, afirmó el diputado Héctor Gómez Trujillo.

Como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado dijo que el personal técnico ya inició la revisión del marco jurídico aprobado en otros lugares como la Ciudad de México o el estado de Jalisco para ver que se puede asimilar y poder normar ese servicio.

El diputado del Partido Acción Nacional señaló que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se trata de actividades distintas el servicio público de transporte de taxi al que ofrecen particulares a través de plataformas como Uber y por lo tanto no requieren de una concesión, pero eso no implica que no sea regulado.

“Requieren de una autorización por parte del Estado que se puede llamar permiso, visto bueno, o autorización, con una serie de requisitos menores, pero es necesario que también regule esta actividad y tan es así que en otros estados han entrado a hacer una legislación respecto a Uber”.

Gómez Trujillo señaló que el Legislativo debe entrarle a revisar y reformar los marcos jurídicos y el Ejecutivo, a través de la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra) aplicar la ley para darle certeza a todos los actores.

Mientras tanto, el legislador señaló que, de acuerdo con la ley vigente en el estado, la Cocotra tiene facultades para detener las unidades en las que se ofrece el servicio de transporte particular, aunque no necesiten una concesión.

“La ley dice que es concesión o permiso y tampoco tienen permiso, en esa lógica, creo que hay un vacío legal, es la realidad y tenemos que darle los insumos suficientes a Cocotra para que pueda permitir o no ese servicio.

“También, hay que decirlo con toda claridad, que aplique la ley sin distingos, que aplique la ley a Uber y a los piratas que me parece que son bastantes, la ley es abstracta e impersonal y tendría que aplicarla el Ejecutivo estatal con esa lógica de sancionar a todos parejo”, indicó el legislador.