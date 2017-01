Trayecto a residencias en salida a Atécuaro, sin banquetas y a oscuras

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- De unos 250 metros es el trayecto que deben recorrer a pie, por una carretera sin banquetas ni iluminación, los habitantes del fraccionamiento Villas del Sur y zonas aledañas, en Morelia, para tomar la combi o bien para regresar a su hogar.

Quien desee salir a las 6 horas de su casa debe caminar en medio de la oscuridad, sortear los baches, piedras y hasta estar pendiente de la aparición de cualquier animal para llegar a la parada.

Madres con bebés de brazos, familias enteras que van a llevar a sus hijos al colegio, personas de la tercera edad, estudiantes, adultos, niños; todo el que no tenga vehículo se ve obligado al recorrido.

La falta de iluminación y de banquetas en dicha carretera, que corresponde a la salida a Atécuaro, es una queja recurrente entre los vecinos, debido a que también, a cualquier hora, los conductores que se dirigen generalmente a la tenencia transitan a altas velocidades, sin siquiera reparar en los transeúntes, que muchas veces optan por caminar entre la maleza ante el peligro de ser arrollados.

A pesar de que las combis suben hasta la entrada del fraccionamiento, previo aviso del pasajero, solo lo hacen a partir de las 18:30 horas. En las mañanas, una que otra llega a las 6:30 y 7 horas, pero no es una constante, según afirman los residentes de Villas del Sur.

“Una vez me quedé esperándola hasta las 7:30 y nunca llegó. Así que me toca caminar entre la oscuridad porque no puedo llegar tarde a mi trabajo. A veces no cumplen”, aseguró Jesús González, residente.

“Mis hijos regresan solos de la escuela y es una angustia desde que salen hasta que llegan a la casa”, mencionó otra vecina que prefirió no identificarse.

Los habitantes solicitan al Gobierno de Michoacán, dependencia a la que pertenece el tramo, luminarias e instalación de banquetas, o en su defecto un camino para peatones en los terrenos que rodean la carretera.

El pasado 23 de noviembre de 2016, un camión perteneciente al ayuntamiento de Morelia se volcó unos kilómetros más adelante del fraccionamiento, accidente en el que pereció un trabajador de la alcaldía y dos personas resultaron lesionadas. El suceso alertó a los vecinos para ser más precavidos en su transitar por el tramo.