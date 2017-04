Tras breve estancia, se retiran normalistas de Finanzas

MORELIA, Mich., 3 de abril de 2017.- Tras poco más de una hora de permanecer afuera de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), el grupo de estudiantes normalistas se retiró del sitio.

Esto, luego de que ingresara una comisión con cuatro estudiantes a la dependencia a exponer sus quejas para que las autoridades los atendieran y hubiera acuerdos favorables.

Los jóvenes son pertenecientes a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de la tenencia de Tiripetío, en Morelia, quienes se retiraron en la unidad en la que llegaron, la oficial del plantel.

Debido a que el grupo no era mayor, no se efectuó bloqueo carretero alguno en la vialidad de Ventura Puente, que derivó en preparar un operativo preventivo de seguridad que no fue necesario implementar.

Elementos de Policía Michoacán, Transito y Movilidad informaron que, tras esta presencia de jóvenes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, la circulación se mantiene normal.

El grupo de inconformes señala que hay atrasos por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y que ha habido promesas de pago sin cumplirse.

A ello se suma la situación de la persistente demanda de plazas para los egresados de las generaciones 2015 a 2017, aspecto al que supuestamente se comprometieron las autoridades, según los normalistas.