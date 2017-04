Telebachillerato espera 20 mdp de ampliación presupuestal federal

MORELIA, Mich., 2 de abril de 2017.- El Subsistema del Telebachillerato Michoacán se encuentra a la espera de que llegue un recurso federal por aproximadamente 20 millones de pesos que debió estar listo desde hace meses.

El director de dicho subsistema, Francisco Mora Ciprés, refirió que en días pasados se reunió con personal de Tesorería para conocer avances al respecto y entre ellos iría un calendario para conocer las fechas de pago próximas.

“Se hizo una ampliación presupuestal por 20 millones de pesos que de esa parte no han llegado ni un peso al Telebachillerato; ¿qué estamos haciendo? Con los recursos que tenemos estamos atendiendo primero sus salarios puntualmente”.

Declaró que no solo en el Telebachillerato existen complicaciones financieras sino que es una cuestión recurrente en varios subsistemas del estado derivado del complejo panorama económico del país.

De igual manera refirió que la toma de las oficinas sí ha generado afectaciones al trabajo habitual que se debe desarrollar en la dependencia y que a pesar de los intentos no se han logrado liberar.

“Sí hay afectación, no estamos funcionando al 100 por ciento; estamos timbrando ante Hacienda para recuperar los recursos y eso está retrasado, lógicamente nos cuesta más trabajo a nosotros trabajar desde fuera oara pagarles sus quincenas”.

Mora manifestó que además de los pagos que se deben hacer a los trabajadores se han visto afectados los trámites como los que implica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De igual manera los servicios para padres de familia y otras dependencias se han visto retrasadas por la toma que acumula ya varios días.

“El acercamiento está, el acercamiento no se ha perdido, que no se esté cumpliendo con lo que ellos están cumpliendo es otra cosa porque ellos piden las perlas de la virgen, pero aquí el problema es que no tenemos ni virgen”, sentenció.