Taxistas hacen su agosto: en lluvias incrementan tarifas hasta 40%

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Hasta 40 por ciento se llegan a incrementar las tarifas por parte de unidades de taxis durante la época de lluvias, coincidieron usuarios, quienes urgen a las autoridades a vigilar el sistema tarifario en las distintas líneas de taxis, en torno a lo cual, la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra) admite que no cuenta con un sistema de vigilancia temporal, por lo que llama a la negociación del precio previo a abordar.

En entrevista con Quadratín, Trinidad Aguilar, usuaria de la conocida línea de taxis Ejecutivo, compartió que hace algunos días abordó una unidad de la colonia Santiaguito hacia el Centro Histórico, y que de un costo de por sí caro según su apreciación, de 60 pesos, al hallarse en plena tormenta el taxista le cobró 80 pesos, alrededor de las 21 horas.

Cuestionado al respecto, un taxista de esta línea admitió que las tarifas llegan a incrementarse entre 20 y hasta 40 por ciento, ya que justificó que en esta temporalidad las unidades llegan a dañarse del motor y llantas, como consecuencia de la lluvia.

Sobre el tema, Jesús Rentería, mesero de un conocido restorán de los portales frente a la Catedral de Morelia, quien diariamente aborda un taxi nocturno alrededor de las 00:00 horas para regresar a su vivienda, ubicada en el fraccionamiento La Hacienda, comentó que en las noches de lluvia el costo de 150 pesos se incrementa hasta 180 o 200 pesos.

“Según anden de humor los taxistas; los de Máquinas Rojas son los más abusivos, creo yo, pero hay que reconocer que son quienes brindan el mejor servicio, siempre tienen unidades y van a donde les pidas, en cambio, el Ejecutivo o Tarasco o Tsunami no quieren ir tan lejos o a colonias donde se sabe que se inundan, o ya por eso quieren las perlas de la virgen”, explicó a Quadratín.

Más caro el caldo…

El entrevistado ejemplificó que en la recién concluida Expofiesta llegó a resentir abuso de parte de los taxistas en diferentes ocasiones, ya que por su oficio algunos fines de semana, acudió a prestar su servicio en conocidos restoranes que anualmente son centro de la concurrencia, por lo que llegó a pagar desde el recinto ferial hasta su vivienda cerca de 300 pesos, “y eso que no era tiempo de lluvias”.

“A veces ya me daban ganas de quedarme a dormir allá, porque definitivamente no me convenía, ya que una noche en que no me fue muy bien en las propinas pagué prácticamente lo que había ganado, me salió más caro el caldo que las albóndigas, y pues a uno le queda solo la frustración y el cansancio, porque en realidad andamos apenas al día como para que se nos vaya en el transporte”, comentó Jesús Rentería.

Taxi, un volado en materia de seguridad

De acuerdo con el sentir ciudadano, la inseguridad constituye una de las principales preocupaciones de usuarios de taxis, quienes señalan que muchos de los taxistas suelen ir a exceso de velocidad, o llegar a protagonizar robos contra el usuario u hostigamiento contra mujeres que abordan solas las unidades, a quienes molestan con comentarios o incluso llegan a pretender manosear, o cosas más graves.

“Además de caro, yo creo que en realidad lo que es también preocupante al abordar un taxi es la cuestión de la inseguridad, porque a dos de mis amigas ya las han asaltado, un caso increíble ocurrió en la línea Tsunami; ella lo abordó al salir de su trabajo en Sanbornrs, iba con dirección a Xangari, donde vivía, porque de hecho se fue de la ciudad por el impacto que esto le generó, ya que el tipo no solo le quitó sus cosas, sino que le metió mano en sus senos; ella por fortuna escapó”, comentó Janeth Miranda, estudiante y usuaria de taxis.

Cocotra: vigilancia es permanente; recomiendan negociar tarifa

En entrevista con Quadratín, el titular de la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra), Antonio Lagunas, admitió que no se cuenta con un programa de vigilancia específico para evitar que taxistas excedan costos en época de lluvias, sin embargo, señaló que esta inspección se hace de manera permanente durante todo el año.

Sin negar que lleguen a registrarse abusos, señaló que previo a abordar la unidad de taxi de su preferencia, lo que la ciudadanía debe hacer es negociar la tarifa que corresponda, y si el costo está fuera de su presupuesto considerar otra opción, además de reportar el intento de abuso ante esa dependencia y ante la propia línea de taxis a que corresponda, ya que las concesionarias deben ser corresponsables del servicio que se brinda.