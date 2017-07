Solicitará Eduardo Tena licencia como dirigente del SUEUM

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Eduardo Tena Flores, secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) solicitará licencia indefinida al cargo que ostenta.

En entrevista telefónica exclusiva para Quadratín el funcionario aseveró que esta determinación la hará debido a una cuestión de salud, pues debe seguir un tratamiento dictado por su cardiólogo.

Por tal motivo habrá una reunión este lunes a las 11:30 horas en las instalaciones de la Casa del Jubilado donde se someterá a consideración esta solicitud de Tena.

“No es una renuncia sino una licencia por tiempo determinado en lo que puedo terminar un tratamiento que me ha ordenado el cardiólogo”.

Afirmó que esta licencia sería por máximo tres meses, en caso de que se requiera más tiempo él deberá tomarlo y en su lugar temporalmente quedaría el secretario del Trabajo y Conflictos del SUEUM, Juan Guevara Mendoza.

“Espero que no haya problema y si no se me concede de cualquier manera yo tendré que ausentarme más debido a que el tratamiento tiene que ver con estudios de laboratorio y otros aspectos”.