Sistema estatal anticorrupción sin recursos etiquetados para 2017

MORELIA, Mich., 20 de diciembre de 2016.- Los recursos para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción en julio de 2017 no están considerados en el presupuesto, por lo que podría estar condenado al fracaso advirtió el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez.

Ante esa situación dijo que la bancada del albiazul está impulsando la creación de una bolsa de la que se pueda echar mano porque son varias las dependencias que van crecer en estructura como el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Sería irresponsable etiquetar recurso ahora para el Sistema Estatal Anticorrupción porque no sabemos bien cómo va a quedar la ley, que tanto crece la estructura y tendremos que ver de qué forma se hace esa bolsa sino de poco va a servir”.

Quintana Martínez dijo que aún no tienen un estimado para esa bolsa, pero se tiene que prever para poder iniciar porque si no se tendrían que utilizar recurso de otras partidas a ese fin y ese tipo de acciones son las que han afectado al estado.

“No hay recursos, por eso tenemos que contemplar cómo puede iniciar y en diciembre del próximo año veremos como lo fortalecemos y que tenga todo, pero de momento tenemos que generar las condiciones para que pueda empezar a funcionar”.

El legislador del albiazul señaló que por temas como ese es que están enfocados en el presupuesto para 2017 y en enero entrar de lleno a la reestructura de la deuda aunque consideró que si bien todos quisiéramos que se pagará menos puso en duda que a algún banco le interese.

Se le preguntó si entonces no había acuerdo con PRI para votar en bloque sobre los temas económicos y no lo desmintió pero sí lo matizó al señalar: “Estamos trabajando juntos y todo lo que sea para ayudarle a Michoacán tendremos que buscar grandes alianzas, no únicamente con un partido político sino con la sociedad porque es tiempo de sumar, de construir y de dar resultados”.