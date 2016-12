Silvano instala el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de Aquila

AQUILA, Mich., 26 de diciembre de 2016.- En la mañana de este lunes, el gobernador Silvano Aureoles Conejo descendió de un helicóptero en el campo de fútbol de la unidad deportiva local, y de inmediato fue trasladado al Palacio Municipal, donde tras una reunión privada, en un lugar preparado exprofeso en el jardín principal, junto con su gabinete en pleno, instaló el Comité Ciudadano para el Desarrollo de Aquila, con el que, dijo, se pretende abatir el rezago de este municipio de la Costa Sierra Nahua y llevarlo al progreso.

Tras la bienvenida a cargo del presidente municipal de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, la titular de la Contraloría del Estado de Michoacán, Silvia Estrada, explicó que el consejo municipal es un mecanismo de participación ciudadana para identificar los problemas que se tienen, y que sean los mismos ciudadanos los que den prioridad a las obras a realizar. Señaló que los funcionarios se empeñan en que se hagan realidad las acciones del gobierno propuestas para seguir viviendo en paz y con desarrollo.

El delegado de Sedesol, Víctor Tapia dijo que como representante del gobierno federal apoya para superar las condiciones de rezago, y que la aspiración es la de que Aquila, mediante la armonía, logre el desarrollo. Indicó que en el municipio, mediante el desarrollo minero, hay la posibilidad de obtener más ingresos para superar los rezagos.

Víctor Tapia dijo que la intención es que durante las gestiones de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, de Silvano Aureoles Conejo como gobernador de Michoacán, y de José Luis Arteaga Olivares como presidente municipal, se alcance la meta de sentar las bases de desarrollo de todo el municipio de Aquila superando los rezagos ancestrales.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo dijo que este día se iniciaba una nueva etapa de voluntad del gobierno estatal para apoyar a Aquila, que la intención es hacerle frente a los retos, y que uno de ellos, el principal, es el hacer que los aquilenses nunca más se sientan de Colima, por la cercanía con ese estado y la lejanía con Morelia.

Aureoles Conejo pidió a los habitantes de Aquila confianza en su gobierno y anunció que estará cada 8 días en una o más localidades aquilenses, para planear, ejecutar, supervisar o inaugura obras que se hayan acordado en el consejo ciudadano.

Además, dijo que al igual como ya sucede en Coahuayana, se trabajará en cuatro ejes: educación, salud, desarrollo social y seguridad. Anunció que todas las escuelas, hospitales, centros y casas de salud del municipio serán rehabilitadas, dejadas nuevas por dentro y por fuera, equipadas y con todo lo necesario para que la responsabilidad del gobierno para con la población se cumpla al 100 por ciento. De manera especial, se refirió al hospital de Maruata, el que dijo, será equipado y dotado de médicos y medicamentos.

El mandatario estatal michoacano igualmente dijo que habrá inversión productiva para la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, las artesanías, la minería, y todas las actividades lícitas que generen riqueza y empleos. Además, ofreció becas a los jóvenes y apoyo a las mujeres.

En el tema de la seguridad, precisó que no se busca afectar a nadie, que la intención es apoyar la fortaleza del municipio, y que no habrá un rincón de Aquila al que no llegue el gobierno a restablecer el Estado de Derecho, y que él, personalmente los acompañará, “porque no se me arruga el cuero para ir a poner orden”.

También estuvieron presentes en la instalación del consejo el alcalde anfitrión, José Luis Arteaga Olivares, y los presidentes de Coahuayana y Chinicuila, Porfirio Mendoza Zambrano y Adalberto Mendoza Espíndola; así como por los diputados federal y local, Omar Noé Bernardino Vargas y Francisco Campos Ruiz; por los comandantes de la 43 Zona Militar y de la X Zona Naval y por el delegado de la Sedesol, Víctor Tapia.