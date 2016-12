Silvano está mal informado; deben revisar auditorías externas: Fausto

MORELIA, Mich., 24 de diciembre de 2016.- “El gobernador está mal informado”, reviró el exmandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa ante los señalamientos del gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Entrevistado por el periodista Carlos Monge para el Noticiero Michoacano, Aureoles señaló que hay una serie de irregularidades en materia financiera dejadas por anteriores administraciones, lo cual desmintió Vallejo.

“En el caso de lo que se refirió de la deuda y en materia de seguridad quiero precisar dos cosas: la primera, yo creo que está mal informado o insuficientemente informado, yo sugiero que a nosotros no nos echen en la ‘licuadora’ y que digan que los compromisos que dejamos están mal, yo no puedo permitir que me echen en esa ‘licuadora'”.

De igual manera, el también exalcalde de Morelia refirió que él no ha involucrado recurso en desviación ni mucho menos en la llamada ‘licuadora’, pues él afirma saber en qué se gastó el dinero y llama a los analistas a investigar el tema de la bursatilización de la nómina.

“Que desviamos recursos por necesidad de gobernabilidad, yo no hice la ‘licuadora’ como otras administraciones porque yo sí sé en qué y por qué y para qué se usó el recurso, pero yo sugiero que se analice el contrato de la bursatilización de la nómina”.

En este apartado mencionó que es la que se dio el 23 de noviembre de 2007, a 30 años en UDIs, la cual se emitieron 8 millones 942 mil 497 certificados bursátiles.

“La venta de estos certificados era de 100 UDIs cada uno, lo hizo el banco Invex y es un contrato de fideicomiso irrevocable que concluye hasta el 2037”, acusó Vallejo.

Además declaró que es trascendente que en la reestructuración de la deuda que se hizo en su administración se revise el decreto 22 del viernes 26 de octubre de 2012, en cuyo apartado se explica el motivo de reestructura de la deuda.

A su vez dijo que se enviará la auditoría externa que se realizó para dar a conocer las circunstancias en las que recibió la administración y los avances que entregó al concluir su accidentado mandato.

“El gobernador se está quejando pero tiene muchos elementos para quejarse, pero yo estaba peor cuando recibí, fueron 32 mil millones de pesos de deuda, una cosa enorme, y aquí la auditoría externa es mucho muy importante, así como las calificaciones crediticias, pues estábamos en negativo cuando yo la recibí y la dejamos en estable con una ascendiente para mejorar”.

Vallejo enfatizó que a estos elementos debe sumarse los resultados de la comparecencia que hizo Carlos Río en junio de 2013, cuando explicó los motivos de reestructuración de la deuda, que es el tema de debate.

Finalmente, el priísta señaló que es toral aclarar el caso y los señalamientos, y existen los argumentos para ello, pues afirmó que no es lo mismo desviación de recurso que peculado.