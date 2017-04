Sedesol, una plataforma política, pero sin margen a manipuleo electorero

MORELIA, Mich., 7 de abril de 2017.- Pese a que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya no es la súper dependencia que fue hace en su origen, hace 25 años, sigue siendo de mucho contacto con la gente más necesitada y por lo tanto es una plataforma política tanto a nivel federal como estatal, reconoció el jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, Jorge Carlos Díaz Cuervo.

Sin embargo, dijo que eso no es ilegal, lo que está fuera de la ley es tratar de incidir en la manera en que la gente decide su voto o tratar de condicionar los programas por una decisión de tinte político, eso es lo que es absolutamente ilegal, indicó el funcionario federal.

En entrevista con Quadratín dijo que no habrá tolerancia a los funcionarios que transgredan las leyes electorales federales y estatales en los cuatro estados donde habrá comicios el próximo cinco de junio aunque el ambiente preelectoral del 2018 ya está presente.

“Sabemos perfectamente que es lo que debemos seguir haciendo porque los programas no se suspenden, los beneficiarios siguen tienen derecho a percibir esos beneficios, pero no podemos inmiscuirnos en los procesos electorales porque nuestra política social no tiene tintes, no tiene partidos”.

Díaz Cuervo aceptó que la institución ha cambiado a lo largo de los 25 años que cumple el próximo 25 de mayo, sobre a principios de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano porque se le transfirieron algunas de las funciones en desarrollo urbano que antes tenía Sedesol.

“Dentro de este paraguas qué es la política social instituciones como el Instituto Nacional de Economía Social o el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se resectorizaron a Sedesol porque es la mejor manera de atender a los sectores más desfavorecidos e incluirlos a los procesos productivos.

“Sedesol ha ido evolucionando y se está transformando; no es lo que era en el pasado, muchas cosas han pasado en el medio y yo podría decir que la Nueva visión de la Secretaría de Desarrollo Social está contenida en lo que llamamos la Estrategia Nacional de Inclusión”.

Díaz Cuervo dijo que ahora de lo que se trata es de atacar de manera muy puntual las carencias que en distintos contextos sociales generan pobreza para incluir a las personas a los procesos productivos de desarrollo del país.

Dicha estrategia consiste en superar el rezago educativo, incorporar al Seguro Popular o al Seguro Social a quienes no tienen acceso a la salud, garantizar acceso al empleo y a viviendas con pisos, muros y techos firmes y cuenten con los servicios básicos así como a alimentarse mejor, abasto suficiente con estabilidad de precios y conocer y ejercer los derechos.