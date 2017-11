No se permitirán bloqueos como el del martes, advierte Silvano

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo advirtió que ya giró instrucciones a la Secretaria de Seguridad Pública y a la de Gobierno, para impedir que bloqueos como los del martes pasado, vuelvan a ocurrir en la capital del estado.

Dijo que su administración es respetuosa de la libre manifestación, pero no permitirá que se afecten los intereses de terceros ni de la ciudadanía.

“Ellos -los sindicatos- ya sabían que se iba a resolver, pero los dirigentes argumentaron que ya se les había avisado a la base. Lo que provocaron fue un daño severo a la gente que ni la debe ni la teme”, declaró.

Luego, el mandatario dijo desconocer el caso del niño que supuestamente falleció a consecuencia del bloqueo, pero aseveró que la autoridad competente investigará el caso.

El gobernador aclaró que las acciones policiales no llevaron dedicatoria, tampoco se seleccionó a determinado sindicato.

“Tratamos de abrir las vías principales, las que nos generaban mayor problema. Pero íbamos a levantar todos los bloqueos, porque no están permitidos”, sostuvo.