No se ha mermado violencia con AVG: sondeo

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2017. – A un año de haberse implementado la Alerta de Violencia de Género en Morelia y otros 13 municipios los vecinos de la ciudad capital continúan desconfiando de las instituciones y consideran que la violencia no ha mermado.

Quadratín entrevistó transeúntes morelianos que refirieron no percibir cambios en el comportamiento de la gente y que el machismo sigue, no obstante, si reconocieron que el debate en torno a la violencia de género ahora es más abierto.

“No me siento protegido, menos si recordamos los varios incidentes con la policía y políticos de alto rango y entorno a la Alerta de Violencia de Género no creo que esté funcionado. En lo personal he sabido de dos o tres casos que han sido violentados, pero que no se han atrevido a denunciar por la desconfianza a las autoridades”, refirió Javier.

Mientras que María Inés señaló duda de que se imparta justicia en México y se siente desprotegida “La verdad no me da confianza denunciar y con la Alerta de Violencia de Género el tema es más abierto al debate, pero la violencia contra las mujeres y los muertos no ha disminuido”.

En el mismo sentido fue la reflexión de Edwin quien subrayó que en Michoacán el machismo permea gran parte de la vida, que no ha disminuido y que cuando las mujeres piensan en denunciar incluso pueden llegar a sufrir más violencia, o se recrudece.

“Los victimarios si se enteran de la intención de denunciar las amenazan con maltratarlas aún más si denuncian, pero si esa violencia se agrava y gente de su entorno se entera es más factible para que se denuncie”. Edwin.

Los ciudadanos morelianos coincidieron en que la violencia no ha cesado, pero coincidieron con Edith al señalar que “Nadie debe de dejarse maltratar y que debe denunciarlo, porque es lo correcto”.