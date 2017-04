No hay sanción severa por robo de gas; aumentó 60%: Antonio Ixtláhuac

MORELIA, Mich., 5 de abril de 2017.- En México no hay castigos severos para sancionar a los funcionarios y a la delincuencia organizada que participan en el robo del hidrocarburo, por ende, es necesario reformar el Código Penal para endurecer las penas de cárcel a todo aquel que cometa este ilícito, sentenció el diputado federal por Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

En entrevista con Quadratín, el legislador anunció que presentó una iniciativa de ley para modificar el Código Penal y poder reforzar los castigos a aquellos que se involucren en el robo del combustible, tanto los funcionarios que coadyuven, como a los grupos delincuenciales que cometan el robo.

“Es una iniciativa que tiene que ver con el robo de combustible que se ha acelerado en el país en estos dos últimos sexenios. En este último, ha incrementado hasta el 60 por ciento el robo de combustible, esto hace que la pérdida de energéticos también aumente”, señaló Ixtláhuac Orihuela.

El diputado federal sintetizó su iniciativa como un avance en materia de seguridad, pues señaló que con ella se estaría dando un gran paso para que este delito poco a poco se erradique.

“Urge legislar presentando modificaciones al Código Penal, a la Ley de Hidrocarburos y a otras más leyes que tienen que ver con este tema, es decir, una adecuación legal para que haya sanciones para todos aquellos que extraigan en los ductos la gasolina”, señaló el diputado federal.

También, Antonio Ixtláhuac reconoció que dentro de Pemex hay funcionarios implicados en el robo de gasolina que cooperan con las células delictivas para que comentan los robos de hidrocarburo en todo el país. Ahí, expuso que actualmente no hay penas que sean fuertes para los implicados.

“La iniciativa que presenté tiene que ver con el funcionario de Pemex que está en contubernio con las redes de delincuencia que están metidas en este asunto y actualmente no hay los castigos, ni las penas, tanto como para el funcionario que es omiso, como para el funcionario que participa y como no la hay para la delincuencia”, dijo.

Asume Juan Antonio vicecoordinación de los diputados federales del PRI

En días pasados, Juan Antonio Ixtláhuac asumió la vicecoordinación de los diputados federales del PRI, encomienda en la cual trabajará de la mano con los diputados emanados al tricolor, según destacó el legislador por Zitácuaro.

“Es un reto importante, es una vicecoordinación de un tema interesante que tiene que ver con la política social, estaré atento para que los diputados logren tener gestión; lucharemos para erradicar la pobreza y la marginación, es una lucha estructural y no coyuntural”, indicó el diputado priísta.

Cambios en bancada priísta, sin fines políticos hacia 2018

Luego del arribo de Marco Polo Aguirre a la coordinación de los diputados federales del PRI por Michoacán, Antonio Ixtláhuac aseveró que estos cambios no son con fines políticos de cara a las elecciones de 2018.

“Todos estamos en la idea de trabajar, el objetivo es que todos los diputados michoacanos podamos contribuir a la grandeza de un tema parlamentario que aporte. El cambio sí refuerza a la banca priísta”, comentó.

Al ser cuestionado en lo que vendrá para él en las próximas elecciones de 2018, el diputado federal dejó entrever que podría contender por cualquier cargo de elección popular, siempre y cuando su partido, el PRI, se lo permita.

“Donde mejor le sirva a mi partido ahí estaré. Obviamente me llama mucho el seguir caminando y aspirando en los cargos que no he estado, pero voy a estar atento para todos los temas en los que el partido crea que Toño Ixtláhuac pueda serle útil, ahí voy a estar con un ánimo de construcción, con un ánimo de estar en unidad”, señaló a Quadratín el diputado federal.

“En su momento haré los destapes que tenga que hacer, ahorita estoy concentrado en mi tarea legislativa para no contaminar mi trabajo como diputado. Algo que quiero dejar muy en claro es que Toño Ixtláhuac quiere estar listo para el llamado de su partido, si en 2018 estoy dentro de los que pueden ganar la elección a la senaduría, ahí estaré, de no ser así y puedo complicar el escenario a la senaduría, no estaré ahí”, concluyó Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.