Salvador Ceja ha ido a 3 de 12 sesiones tras denuncia: Selene Vázquez

MORELIA, Mich., 22 de junio de 2017.- La presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Selene VázquezAlatorre hizo llegar al Congreso del Estado la denuncia por abandono de trabajo y de sus funciones del comisionado Salvador Ceja Barrera.

En un oficio fechado el pasado 13 de junio precisa que en el transcurso de los últimos cinco meses, después de 12 sesiones del pleno que se han celebrado, entre ellas nueve ordinarias y tres extraordinarias, únicamente se presentó a tres de ellas, dos de las cuales tienen la característica de ser sesiones a las que acuden representantes de otras dependencias.

Al margen de eso, indica que al comisionado no se le ha visto en las instalaciones de la Comisión en lo que va del año, salvo en contadas ocasiones en que no permanece más de una hora y no se comunica con los otros comisionados, ni con el personal.

Además, señala en el escrito, como consta en las primeras actas del Pleno, los comisionados se asignan áreas específicas de supervisión continua, cuestión que también abandonó, sin que hasta la fecha del oficio hubiera presentado informe o justificación alguna. Tampoco ha asistido a las reuniones de evaluación de las áreas de la institución.

La comisionada presidenta de la CEEAV informa que por redes sociales o medios de comunicación se dieron cuenta de que el comisionado Ceja Barrera realizaba actividades ajenas a la Comisión, aunque ostentando su cargo, pues aparecía constantemente en eventos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Incluso, señala que participaba en caravanas de esa dependencia y asumía compromisos no consultados ni propuestos al pleno de la CEEAV, como abrir un oficina en Zacapu y asignar un encargado, o incluso dando cursos que nada tienen que ver con su actividad de comisionado.

Vázquez Alatorre indica que fueron varias las veces las que se la solicitó informara de la razón por la cual abandonó sus funciones y su trabajo, pero ha hecho caso omiso por lo que haciendo uso de su derecho presentaba la denuncia, dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez.